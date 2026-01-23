Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio: le stelle invitano alla prudenza nelle scelte. Cancro, sensibilità accentuata, attenzione alle parole

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
La giornata di venerdì 24 gennaio porta con sé riflessioni importanti e nuove opportunità. Le stelle invitano alla prudenza nelle scelte, ma premiano chi sa ascoltare l’intuito e agire con equilibrio.

Ariete – Giornata dinamica: sul lavoro serve decisione, ma senza forzare i tempi. In amore, meglio evitare polemiche e chiarire con calma.

Toro – Le stelle favoriscono la stabilità: buone risposte in ambito professionale. In amore, cresce il bisogno di certezze e conferme.

Gemelli – Qualche distrazione di troppo: cerca di concentrarti sugli obiettivi. In campo sentimentale, dialogo necessario per superare piccoli dubbi.

Cancro – Sensibilità accentuata: attenzione alle parole. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, ma serve pazienza.

Leone – Energia in ripresa: ottimo momento per mettersi in mostra. In amore, passione in primo piano, ma evita atteggiamenti troppo impulsivi.

Vergine – Giornata produttiva: organizzazione e precisione fanno la differenza. In amore, chiarimenti utili per rafforzare un legame.

Bilancia – Stelle favorevoli ai rapporti: incontri interessanti e buone notizie. Sul lavoro, valutazioni importanti da fare con calma.

Scorpione – Emozioni profonde: giornata utile per risolvere questioni lasciate in sospeso. In amore, serve sincerità totale.

Sagittario – Voglia di cambiamento: attenzione però a non esagerare. Buone idee sul lavoro, da sviluppare con prudenza.

Capricorno – Impegni in aumento: la determinazione porta risultati concreti. In amore, ritrovi complicità e stabilità.

Acquario – Giornata stimolante: novità e proposte interessanti. In amore, chiarisci ciò che non ti convince fino in fondo.

Pesci – Intuito forte: segui le sensazioni, soprattutto nel lavoro. In ambito affettivo, piccoli gesti fanno la differenza.

