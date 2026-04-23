Oroscopo Paolo Fox 24 aprile: Cancro, la stanchezza si fa sentire. Vergine, precisione e organizzazione saranno le tue armi vincenti

L’oroscopo di venerdì 24 aprile porta con sé energie contrastanti ma stimolanti, ideali per chi vuole rimettersi in gioco o chiarire situazioni rimaste in sospeso. La giornata invita alla prudenza nelle decisioni, ma anche al coraggio di seguire nuove intuizioni.

Ariete

Giornata dinamica, con buone opportunità sul lavoro. Attenzione però alle parole: un eccesso di impulsività potrebbe creare tensioni nei rapporti personali.

Toro

Serve pazienza, soprattutto in ambito professionale. Le risposte che attendi arriveranno, ma non subito. In amore c’è bisogno di maggiore dialogo.

Gemelli

Le stelle favoriscono la comunicazione: è il momento giusto per chiarire malintesi o proporre nuove idee. Bene anche i contatti e gli incontri.

Cancro

Un po’ di stanchezza si fa sentire. Meglio non sovraccaricarsi di impegni e ritagliarsi del tempo per sé. In amore serve più serenità.

Leone

Giornata interessante per il lavoro: possibili novità o conferme. In amore torna la passione, ma evita atteggiamenti troppo autoritari.

Vergine

Precisione e organizzazione saranno le tue armi vincenti. Attenzione però a non essere troppo critico con chi ti sta accanto.

Bilancia

C’è bisogno di equilibrio: alcune situazioni potrebbero metterti alla prova. In amore meglio evitare discussioni inutili.

Scorpione

Intuito al massimo: segui le tue sensazioni, soprattutto sul lavoro. In amore si apre una fase più intensa e coinvolgente.

Sagittario

Giornata positiva per i progetti e le iniziative. Hai voglia di fare e di metterti in gioco: sfrutta questa energia.

Capricorno

Momento di riflessione: è il caso di fare chiarezza su alcune scelte importanti. In amore serve più apertura.

Acquario

Creatività in crescita: ottimo momento per nuove idee. Attenzione però alle distrazioni e agli imprevisti.

Pesci

Sensibilità accentuata: potresti vivere emozioni forti. Bene l’amore, soprattutto se riesci a lasciarti andare senza troppe paure.