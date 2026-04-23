Agropoli: completata la pulizia delle spiagge a San Marco. Mutalipassi annuncia progetti per la Posidonia e il ripascimento

Spiagge pulite per le festività del 25 aprile e del primo maggio. Negli ultimi giorni gli operatori della Sarim, insieme ai dipendenti dell’Agropoli Cilento Servizi, hanno provveduto a ripulire il litorale del Lungomare San Marco. Eliminati detriti, resti vegetali e rifiuti. Un intervento importante che permetterà la piena fruibilità della costa ai tanti vacanzieri attesi in città nei prossimi giorni.

Le prospettive per la stagione turistica

L’amministrazione comunale guarda con ottimismo ai prossimi mesi, forte di indicatori che segnalano un forte interesse verso la porta del Cilento. Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha sottolineato l’importanza di farsi trovare pronti già all’inizio della primavera.

“Quest’anno le prime proiezioni verso la stagione turistica alle porte sono estremamente positive e questo ci fa ben sperare. Abbiamo puntato sulla pulizia delle spiagge già dal periodo del carnevale, ma purtroppo ci sono state delle mareggiate che le hanno ridotte in condizioni non ottimali; per questo restano costantemente attenzionate e monitorate.”

Gestione della Posidonia e riqualificazione dei litorali

Tra le novità più rilevanti di quest’anno spicca l’anticipazione degli interventi tecnici sulla spiaggia del Lido Azzurro. A differenza delle passate stagioni, quando le operazioni prendevano il via a giugno, l’amministrazione ha deciso di accelerare i tempi burocratici e operativi.

“Abbiamo approvato il progetto per la reimmissione a mare per la Posidonia della spiaggia del Lido Azzurro; i lavori partiranno tra fine aprile e i primi di maggio. Per quanto riguarda la spiaggia della Marina, abbiamo presentato un progetto di riqualificazione per il quale stiamo attendendo le autorizzazioni dagli enti sovracomunali. Siamo fiduciosi di poter iniziare un intervento che dia i primi risultati già da questa estate.”

Piano di ripascimento per San Marco e Trentova

L’obiettivo a lungo termine dell’ente comunale resta la tutela e l’ampliamento degli arenili, messi a dura prova dall’erosione e dagli agenti atmosferici. Il Comune è attualmente impegnato nel reperimento delle risorse necessarie per finanziare interventi strutturali di ripascimento che coinvolgeranno le due perle del territorio: la baia di Trentova e il lungomare San Marco. L’auspicio dell’amministrazione è quello di riuscire a completare queste operazioni per garantire spiagge sempre più ampie e sicure per cittadini e visitatori.