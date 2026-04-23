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Castellabate: comunità in fermento per i festeggiamenti di San Marco

Una ricorrenza che unisce fede, storia e partecipazione popolare, rinnovando ogni anno un legame profondo tra il santo patrono della frazione e la sua gente

Manuel Chiariello

Grande fermento a Castellabate per i solenni festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista in programma il prossimo 25 aprile. Una ricorrenza che unisce fede, storia e partecipazione popolare, rinnovando ogni anno un legame profondo tra il santo patrono della frazione e la sua gente.

Il momento principale della giornata

Cuore della giornata sarà, come da tradizione, la suggestiva processione via mare, uno dei momenti più attesi e simbolici dell’intera celebrazione. Il simulacro del santo, accompagnato da autorità civili e religiose, confraternite e numerosi fedeli, solcherà le acque del litorale in un’atmosfera carica di devozione ed emozione. Un rito che affonda le radici nel passato e che continua a richiamare residenti, turisti e curiosi.

Il programma

Accanto al programma religioso, che prevede messe solenni e momenti di preghiera, si affianca un ricco calendario di eventi civili pensati dal comitato festa per coinvolgere tutte le fasce d’età. Musica, spettacoli, intrattenimento e iniziative culturali animeranno le strade e le piazze, contribuendo a creare un clima di festa condivisa.

In particolare il 24 aprile toccherà all’artista Andrea Sannino, mentre la sera della festa al rientro della processione, saranno I Ritto Antico ad animare San Marco. Don Franco Giordano, ai nostri microfoni, non nasconde l’emozione di questa sua prima festa da parroco di San Marco.

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