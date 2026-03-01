Oroscopo Paolo Fox 2 marzo: Ariete, giorno dinamico, perfetto per chiarire malintesi. Cancro, luna favorevole ai sentimenti

Inizio settimana con energia e qualche occasione in più per riflettere su relazioni e lavoro. L’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 2 marzo offre consigli preziosi per ogni segno: ascoltate il vostro intuito e approfittate dei momenti favorevoli.
Ariete: Giorno dinamico, perfetto per chiarire malintesi. Sul lavoro, nuove idee possono portare risultati concreti.
Toro: Prudenza nelle spese, ma la giornata favorisce contatti importanti. In amore, un piccolo gesto può riaccendere la passione.
Gemelli: Energia in crescita, ideale per iniziative creative. Attenzione alle discussioni con colleghi o amici.
Cancro: Luna favorevole ai sentimenti, ma evitate decisioni impulsive sul lavoro. Momenti di introspezione saranno utili.
Leone: Giornata positiva, con opportunità di visibilità. In amore, ascoltate di più il partner per evitare tensioni.
Vergine: Attenzione ai dettagli, potrebbero emergere piccoli problemi da risolvere. Fortuna nelle attività pratiche e organizzative.
Bilancia: Energia altalenante: cercate equilibrio tra lavoro e vita privata. Possibili chiarimenti in ambito sentimentale.
Scorpione: Ottimo periodo per confronti sinceri e relazioni profonde. Sul lavoro, avanzamenti possibili se siete proattivi.
Sagittario: Momento di riflessione sulle scelte future. Attenzione a discussioni impulsive con amici o colleghi.
Capricorno: Giornata positiva per attività pratiche e progetti a lungo termine. In amore, gestite con calma eventuali incomprensioni.
Acquario: Luna stimolante per nuove idee e progetti creativi. Possibili incontri interessanti nel corso della giornata.
Pesci: Energia in ripresa, utile per affrontare questioni familiari o sentimentali. Evitate decisioni affrettate sul lavoro.