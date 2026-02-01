Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio: amici del Toro, clima più sereno nei rapporti affettivi. Gemelli, la mente corre veloce, forse troppo

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 2 febbraio, una giornata che invita a rallentare i ritmi e ad ascoltare di più le proprie emozioni. Le stelle parlano di riflessione, piccoli chiarimenti e nuove intuizioni utili per la settimana che verrà.

Ariete

Giornata un po’ nervosa: evita discussioni inutili, soprattutto in famiglia. Meglio scaricare la tensione con attività fisica o relax.

Toro

Clima più sereno nei rapporti affettivi. È il momento giusto per dire ciò che pensi, ma con dolcezza. Riposo necessario.

Gemelli

La mente corre veloce, forse troppo. Cerca di non strafare e dedica tempo a una telefonata o a un incontro chiarificatore.

Cancro

Emozioni in primo piano. Qualcosa del passato torna a farsi sentire: affrontalo senza paura, può essere liberatorio.

Leone

Hai bisogno di attenzioni e conferme. La giornata è positiva se eviti di imporre il tuo punto di vista agli altri.

Vergine

Domenica utile per rimettere ordine, dentro e fuori. Un confronto sincero in amore può portare maggiore stabilità.

Bilancia

C’è voglia di leggerezza. Favoriti gli incontri e le relazioni sociali, anche se resta qualche dubbio da chiarire.

Scorpione

Giornata intensa: senti tutto più forte del solito. Bene l’amore, ma attenzione a non essere troppo geloso.

Sagittario

Desiderio di evasione e movimento. Anche una piccola novità può ridarti entusiasmo. Buone intuizioni.

Capricorno

Stanchezza accumulata: concediti una pausa senza sensi di colpa. In amore serve più ascolto.

Acquario

Idee brillanti e voglia di cambiamento. È il momento giusto per fare progetti, anche se per ora restano sulla carta.

Pesci

Sensibilità accentuata e grande empatia. Ottima giornata per l’amore e per dedicarti a ciò che ti fa stare bene.