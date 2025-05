Oroscopo Paolo Fox 17 maggio: amici del Toro, siete emotivamente instabili. Gemelli, weekend con piccole tensioni familiari

Il cielo di oggi invita a riflessioni profonde e a scelte consapevoli. Alcuni segni troveranno nuove opportunità, mentre altri dovranno affrontare sfide con determinazione. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

Giornata favorevole per chiarire malintesi in amore. Sul lavoro, si prospettano nuove opportunità: mantenete la mente aperta.

Toro

Emotivamente instabili, evitate decisioni affrettate in amore. Al lavoro, attenzione alle provocazioni e agli errori altrui.

Gemelli

Possibili tensioni familiari potrebbero influenzare l’umore. Nel lavoro autonomo, si intravedono segnali di stabilità.

Cancro

Giornata ideale per nuove conoscenze e relazioni occasionali. Opportunità lavorative in arrivo, soprattutto per chi ha recentemente completato studi o corsi.

Leone

Evitate di essere troppo critici in amore. La routine lavorativa potrebbe risultare noiosa; cercate nuovi stimoli.

Vergine

Ignorate le sensazioni negative e apritevi a nuove esperienze. Sul lavoro, ascoltate anche le opinioni altrui per evitare conflitti.

Bilancia

Non lasciate che la riservatezza ostacoli le relazioni. Una buona occasione lavorativa potrebbe presentarsi: siate pronti a coglierla.

Scorpione

Se avete iniziato una nuova relazione, non siate diffidenti. I problemi lavorativi richiedono tempo per essere risolti; pazienza.

Sagittario

Attenzione alle parole: potrebbero ferire. Se un progetto tarda a concretizzarsi, mantenete un atteggiamento positivo.

Capricorno

È il momento di riprendere in mano progetti di coppia. Sul lavoro, valutate attentamente le proposte prima di accettarle.

Acquario

Organizzate qualcosa di piacevole con il partner. Opportunità lavorative in vista, ma analizzate bene gli aspetti finanziari.

Pesci

La Luna opposta può portare dubbi nelle relazioni. I professionisti sono favoriti, ma curate i rapporti con i colleghi.