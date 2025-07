Oroscopo Paolo Fox 16 luglio: amici del Cancro, la Luna vi favorisce nei sentimenti. Bilancia, amore e amicizia in primo piano

La giornata del 16 luglio si preannuncia ricca di spunti interessanti per tutti i segni zodiacali. Paolo Fox ci guida, come sempre, tra alti e bassi astrali con consigli utili per affrontare al meglio questa giornata estiva.

Ariete

Giornata vivace, ricca di stimoli. In amore siate più presenti, mentre sul lavoro attenzione agli scatti d’ira.

Toro

Momento positivo per i sentimenti. Possibili novità sul fronte lavorativo: non sottovalutate le nuove proposte.

Gemelli

Un po’ di stanchezza si fa sentire. Siate prudenti nelle relazioni, soprattutto con i colleghi.

Cancro

La Luna vi favorisce: emozioni forti in arrivo. Buone intuizioni sul lavoro, ma evitate scelte affrettate.

Leone

Cielo interessante, ma evitate polemiche inutili. In amore cercate il dialogo, nel lavoro non forzate i tempi.

Vergine

Giornata riflessiva. Meglio prendersi una pausa e valutare con calma le decisioni importanti.

Bilancia

Situazione astrale favorevole. Amore e amicizie in primo piano, mentre sul lavoro potreste ricevere un riconoscimento.

Scorpione

Giornata dinamica. Avete voglia di cambiamenti, ma attenzione a non rompere equilibri consolidati.

Sagittario

La voglia di evasione è forte. Bene l’amore, ma sul lavoro serve più concretezza. Non distrarti.

Capricorno

Giornata produttiva. In amore meglio chiarire subito eventuali malintesi. Ottimo momento per i progetti.

Acquario

Creatività in crescita. Attenzione però agli sbalzi d’umore: rischiate di creare tensioni inutili.

Pesci

Giornata emotivamente intensa. Ascoltate il cuore, ma non perdete di vista la realtà, soprattutto nel lavoro.