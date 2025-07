Oroscopo Paolo Fox 13 luglio: amici dell’Ariete, la vostra giornata è piena di energia. Cancro, il Sole porta chiarezza nei sentimenti

Anche oggi Paolo Fox ci guida con le sue previsioni astrologiche, segno per segno. È un momento favorevole per chiarire sentimenti e obiettivi, soprattutto in vista di un’estate che si fa sempre più intensa. Scopri cosa ti riservano le stelle per questo sabato 13 luglio.

Ariete

Giornata piena di energia, ma attenzione agli scontri verbali. In amore serve più ascolto.

Toro

Qualche tensione in famiglia, ma sul lavoro arrivano buone notizie. Pazienza con i colleghi.

Gemelli

Cielo interessante per i sentimenti. Le coppie ritrovano armonia, i single sono più intraprendenti.

Cancro

Il Sole nel segno porta luce e chiarezza. Bene il lavoro, ma evita di farti carico di troppi problemi altrui.

Leone

La Luna è favorevole e porta creatività. Possibili novità sul fronte professionale.

Vergine

Giornata un po’ fiacca, serve più riposo. In amore, non pretendere troppo.

Bilancia

Venere protegge i sentimenti. Giornata utile per fare pace o per iniziare una nuova conoscenza.

Scorpione

Hai bisogno di ritrovare equilibrio. Evita le polemiche e dedica tempo a te stesso.

Sagittario

Buone prospettive in arrivo, ma oggi potresti sentirti inquieto. Evita decisioni affrettate.

Capricorno

Giornata produttiva. Le stelle consigliano di parlare chiaro, soprattutto in famiglia.

Acquario

Hai voglia di cambiare, ma non tutto si può rivoluzionare in un giorno. Sii più flessibile.

Pesci

Emotività alle stelle: ascolta il cuore ma resta con i piedi per terra, soprattutto nei rapporti nuovi.