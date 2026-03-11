Oroscopo Paolo Fox 12 marzo: Pesci, le emozioni guidano le tue scelte. Gemelli, giornata stimolante per nuove idee

Giovedì 12 marzo si prospetta una giornata ricca di spunti astrologici per tutti i segni dello zodiaco. Le stelle parlano soprattutto di cambiamenti, piccoli chiarimenti nei rapporti personali e nuove energie sul lavoro. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

Giornata dinamica e piena di iniziativa. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante o trovare finalmente una soluzione a un problema recente. In amore serve più pazienza: evita discussioni inutili.

Toro

Le stelle invitano alla prudenza nelle questioni economiche. Meglio rimandare decisioni importanti. In compenso l’amore può regalare momenti di dolcezza, soprattutto in serata.

Gemelli

Giovedì stimolante per le idee e per i contatti. Potrebbero arrivare notizie positive legate al lavoro o a un progetto personale. In amore torna la voglia di dialogo.

Cancro

Una giornata un po’ altalenante sul piano emotivo. Potresti sentirti più sensibile del solito. Sul lavoro serve concentrazione, mentre in amore è il momento giusto per chiarire un malinteso.

Leone

Le stelle favoriscono le iniziative e i nuovi incontri. È una giornata ideale per mettersi in gioco, soprattutto sul lavoro. In amore c’è più passione e voglia di condividere.

Vergine

Potresti sentirti leggermente sotto pressione per alcune responsabilità. Cerca di non pretendere troppo da te stesso. In amore meglio puntare sulla sincerità.

Bilancia

Buon momento per i rapporti sociali. Le collaborazioni lavorative possono portare risultati interessanti. In amore torna una certa serenità, soprattutto per chi ha vissuto tensioni recenti.

Scorpione

Giornata intensa e ricca di emozioni. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove sfide, ma hai l’energia per affrontarle. In amore la passione non manca, ma evita atteggiamenti troppo impulsivi.

Sagittario

Il desiderio di cambiamento si fa sentire. Potresti valutare nuove strade professionali o un progetto diverso dal solito. In amore servono più attenzioni verso il partner.

Capricorno

Le stelle favoriscono la concretezza. È il momento giusto per sistemare questioni pratiche o economiche. In amore potresti sentire il bisogno di maggiore stabilità.

Acquario

Creatività e intuizione sono in primo piano. Sul lavoro puoi proporre idee originali che verranno apprezzate. In amore è una giornata interessante per nuovi incontri.

Pesci

Le emozioni guidano le tue scelte. Potresti vivere momenti profondi nei rapporti affettivi. Sul lavoro arriva una fase di riflessione utile per capire quale direzione prendere