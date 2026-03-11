Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 12 marzo: Pesci, le emozioni guidano le tue scelte. Gemelli, giornata stimolante per nuove idee

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
oroscopo

Giovedì 12 marzo si prospetta una giornata ricca di spunti astrologici per tutti i segni dello zodiaco. Le stelle parlano soprattutto di cambiamenti, piccoli chiarimenti nei rapporti personali e nuove energie sul lavoro. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete
Giornata dinamica e piena di iniziativa. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante o trovare finalmente una soluzione a un problema recente. In amore serve più pazienza: evita discussioni inutili.

Toro
Le stelle invitano alla prudenza nelle questioni economiche. Meglio rimandare decisioni importanti. In compenso l’amore può regalare momenti di dolcezza, soprattutto in serata.

Gemelli
Giovedì stimolante per le idee e per i contatti. Potrebbero arrivare notizie positive legate al lavoro o a un progetto personale. In amore torna la voglia di dialogo.

Cancro
Una giornata un po’ altalenante sul piano emotivo. Potresti sentirti più sensibile del solito. Sul lavoro serve concentrazione, mentre in amore è il momento giusto per chiarire un malinteso.

Leone
Le stelle favoriscono le iniziative e i nuovi incontri. È una giornata ideale per mettersi in gioco, soprattutto sul lavoro. In amore c’è più passione e voglia di condividere.

Vergine
Potresti sentirti leggermente sotto pressione per alcune responsabilità. Cerca di non pretendere troppo da te stesso. In amore meglio puntare sulla sincerità.

Bilancia
Buon momento per i rapporti sociali. Le collaborazioni lavorative possono portare risultati interessanti. In amore torna una certa serenità, soprattutto per chi ha vissuto tensioni recenti.

Scorpione
Giornata intensa e ricca di emozioni. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove sfide, ma hai l’energia per affrontarle. In amore la passione non manca, ma evita atteggiamenti troppo impulsivi.

Sagittario
Il desiderio di cambiamento si fa sentire. Potresti valutare nuove strade professionali o un progetto diverso dal solito. In amore servono più attenzioni verso il partner.

Capricorno
Le stelle favoriscono la concretezza. È il momento giusto per sistemare questioni pratiche o economiche. In amore potresti sentire il bisogno di maggiore stabilità.

Acquario
Creatività e intuizione sono in primo piano. Sul lavoro puoi proporre idee originali che verranno apprezzate. In amore è una giornata interessante per nuovi incontri.

Pesci
Le emozioni guidano le tue scelte. Potresti vivere momenti profondi nei rapporti affettivi. Sul lavoro arriva una fase di riflessione utile per capire quale direzione prendere

