Oroscopo Paolo Fox 12 luglio: Toro, serve più pazienza con i colleghi. Cancro, la Luna nel segno regala intuizioni

Un nuovo giorno si apre con l’energia degli astri e i consigli di Paolo Fox, che anche oggi guida i dodici segni zodiacali attraverso emozioni, scelte e opportunità. Scopri cosa ti riserva questa giornata, tra amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Giornata positiva per chiarimenti e confronti costruttivi. In amore si torna a parlare con sincerità. Nel lavoro, occhio alle distrazioni.

Toro

Serve più pazienza con i colleghi. In amore, la Luna favorevole porta dolcezza. Bene per chi vuole programmare un viaggio.

Gemelli

Le relazioni sono in fase di revisione. Chi ha qualcosa da dire, lo faccia ora. Lavorativamente è il momento di dimostrare quanto vali.

Cancro

La Luna nel segno regala intuizioni vincenti. Ottimo momento per i sentimenti, soprattutto per chi è in coppia da poco.

Leone

Attenzione alle tensioni in famiglia. Hai voglia di fare, ma qualcuno potrebbe metterti i bastoni tra le ruote. In amore, serve più ascolto.

Vergine

Giornata interessante per risolvere un problema pratico. I single potrebbero fare un incontro speciale. Non sottovalutare un’intuizione.

Bilancia

Oggi ti senti più ottimista, e questo aiuta sia in amore che nel lavoro. È il momento giusto per lasciarsi andare a nuovi progetti.

Scorpione

Qualcosa nel tuo ambiente ti infastidisce: meglio parlare chiaro. In amore c’è passione, ma anche un po’ di gelosia da gestire.

Sagittario

Giornata vivace e stimolante. Ottimo momento per viaggi o incontri. In amore, chi è solo dovrebbe darsi una possibilità in più.

Capricorno

Stanchezza accumulata, ma il peggio è passato. Recupero graduale. L’amore può tornare protagonista nel weekend.

Acquario

Hai voglia di libertà, ma rischi di trascurare chi ti è vicino. Lavoro in evoluzione: una proposta interessante è dietro l’angolo.

Pesci

Giornata positiva per i sentimenti, specie per chi ha chiuso da poco una storia. Al lavoro, mantieni la calma e vai avanti con determinazione.