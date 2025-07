Oroscopo Paolo Fox 11 luglio: amici dello Scorpione, qualcosa si muove nel settore economico. Gemelli, sei più determinato del solito

L’11 luglio si apre con nuove energie astrali che influenzano amore, lavoro e benessere. Paolo Fox, come ogni giorno, offre le sue previsioni per tutti i segni zodiacali. Ecco cosa aspettarsi da questa giornata.

Ariete

Giornata vivace e produttiva. In amore si risvegliano vecchie passioni, mentre sul lavoro è il momento giusto per farsi avanti con nuove idee.

Toro

Attenzione alla comunicazione: qualche parola di troppo potrebbe creare fraintendimenti. Ritagliati del tempo per rilassarti e ricaricare le energie.

Gemelli

Sei più determinato del solito. L’amore può riservare sorprese piacevoli, soprattutto per i single. Bene gli incontri e le collaborazioni.

Cancro

La Luna nel segno porta sensibilità e intuizione. In amore serve maggiore chiarezza. Sul lavoro arrivano risposte attese.

Leone

Giornata un po’ tesa: meglio evitare discussioni inutili. In amore potresti sentirti messo alla prova. Sii paziente, soprattutto nel pomeriggio.

Vergine

Cielo favorevole per i rapporti interpersonali. In amore c’è stabilità, mentre sul lavoro potrebbero aprirsi nuovi scenari interessanti.

Bilancia

Stai recuperando fiducia in te stesso. Buone notizie in arrivo sul fronte professionale. In amore serve più dialogo e meno dubbi.

Scorpione

Qualcosa si muove nel settore economico. In amore occhio alle tensioni: cerca di non essere troppo impulsivo. Serata più serena.

Sagittario

Giornata dinamica e positiva. L’amore torna protagonista con emozioni forti. Sul lavoro, chi ha un progetto personale è favorito.

Capricorno

Momento utile per fare scelte importanti, anche se non mancheranno dubbi. In amore meglio non chiudersi: ascolta chi ti vuole bene.

Acquario

Hai bisogno di stimoli nuovi. Giornata perfetta per prendere iniziative, anche in amore. Bene i rapporti con colleghi e amici.

Pesci

La Luna favorevole aiuta nelle relazioni affettive. Giornata ideale per chiarire malintesi e riavvicinarsi a qualcuno. Creatività in aumento.