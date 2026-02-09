Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio: Pesci, le stelle proteggono l’amore, ma attenzione sul lavoro. Vergine, un giorno per riflettere

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 10 febbraio, una giornata che invita a fare chiarezza, soprattutto nei rapporti e nelle scelte personali. Le stelle spingono a essere più sinceri con se stessi e con gli altri, premiando chi ha il coraggio di cambiare rotta.

Ariete

Giornata energica ma un po’ nervosa. Sul lavoro serve diplomazia, in amore meglio evitare discussioni inutili.

Toro

Le stelle favoriscono la stabilità. Buone notizie sul fronte pratico ed economico, sentimenti in ripresa.

Gemelli

Attenzione alle parole: rischiano di essere fraintese. È il momento giusto per chiarire una questione rimasta in sospeso.

Cancro

Emozioni in primo piano. In amore c’è bisogno di rassicurazioni, sul lavoro serve più fiducia nelle proprie capacità.

Leone

Giornata positiva per mettersi in mostra. Bene le iniziative personali, ma non forzare troppo la mano.

Vergine

Un martedì di riflessione. Meglio procedere con calma e non pretendere tutto e subito, soprattutto nei rapporti.

Bilancia

Le stelle invitano al dialogo. Buon momento per recuperare un’intesa o fare pace dopo un periodo teso.

Scorpione

Determinazione e grinta non mancano. Attenzione però a non essere troppo rigidi con chi ti sta vicino.

Sagittario

Voglia di cambiamento e nuove idee. Giornata interessante per il lavoro, amore un po’ distratto.

Capricorno

Responsabilità in aumento, ma anche soddisfazioni. In amore serve più disponibilità e meno chiusura.

Acquario

Creatività al top. È il momento giusto per osare qualcosa di diverso, sia sul lavoro che nei sentimenti.

Pesci

Sensibilità accentuata. Le stelle proteggono l’amore, mentre sul lavoro conviene ascoltare un consiglio prezioso.