Oroscopo Paolo Fox 10 agosto: amici del Toro, settimana positiva in amore. Gemelli, nuove idee sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma

9 Agosto 2025

Domenica 10 agosto promette di essere una giornata ricca di novità grazie all’influsso della Luna in Pesci, che stimola emozioni inaspettate e intuizioni profonde per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Se stai pensando a un cambiamento lavorativo, le stelle promettono sviluppi favorevoli. In amore, potrebbe essere utile rivedere alcune dinamiche per ritrovare l’equilibrio.

Toro

(Trarre suggerimenti generali da tendenze attuali: settimana positiva in amore e necessità di organizzazione, per estendere il tema al giorno).

Gemelli

Segno creativo e vivace in questi giorni, anche domenica il favore astrale sostiene nuove idee: approfittane per dare forma a progetti originali.

Cancro

Riceverai sostegno e serenità dagli affetti: è il giorno ideale per lasciarti guidare dal cuore e rilassarti, magari in compagnia di chi ti sta vicino.

Leone

La giornata è per te un’opportunità di risplendere: sole e Luna in posizione favorevole stimolano creatività, carisma e voglia di mettersi in mostra.

Vergine

Momento ideale per riflettere con calma: la chiarezza emotiva e la lucidità mentale ti aiutano a prendere decisioni importanti con sicurezza.

Bilancia

Venere è favorevole e il tuo senso estetico è al massimo: una domenica perfetta per armonizzare relazioni e affetti, prestando attenzione ai dettagli.

Scorpione

L’intensità emotiva è alta: se hai questioni irrisolte, approfitta della giornata per affrontarle con calma; evita tensioni inutili.

Sagittario

Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti: domani è un’ottima occasione per pianificare viaggi o iniziative stimolanti che diano nuovo slancio alla tua vita.

Capricorno

Pragmatici e determinati, approccia la giornata con metodo: mantieni la concentrazione, ma concediti anche qualche momento di pausa.

Acquario

La creatività è in ascesa: approfitta della giornata per esprimere idee originali, ma cura l’equilibrio emotivo evitando tensioni.

Pesci

Sensibilità al massimo: questa luna ti invita a finalizzare decisioni importanti — convivenze, matrimonio, nuove relazioni — o a ricucire legami, senza rimandare.


