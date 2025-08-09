Oroscopo Paolo Fox 10 agosto: amici del Toro, settimana positiva in amore. Gemelli, nuove idee sul lavoro

Domenica 10 agosto promette di essere una giornata ricca di novità grazie all’influsso della Luna in Pesci, che stimola emozioni inaspettate e intuizioni profonde per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Se stai pensando a un cambiamento lavorativo, le stelle promettono sviluppi favorevoli. In amore, potrebbe essere utile rivedere alcune dinamiche per ritrovare l’equilibrio.

Toro

(Trarre suggerimenti generali da tendenze attuali: settimana positiva in amore e necessità di organizzazione, per estendere il tema al giorno).

Gemelli

Segno creativo e vivace in questi giorni, anche domenica il favore astrale sostiene nuove idee: approfittane per dare forma a progetti originali.

Cancro

Riceverai sostegno e serenità dagli affetti: è il giorno ideale per lasciarti guidare dal cuore e rilassarti, magari in compagnia di chi ti sta vicino.

Leone

La giornata è per te un’opportunità di risplendere: sole e Luna in posizione favorevole stimolano creatività, carisma e voglia di mettersi in mostra.

Vergine

Momento ideale per riflettere con calma: la chiarezza emotiva e la lucidità mentale ti aiutano a prendere decisioni importanti con sicurezza.

Bilancia

Venere è favorevole e il tuo senso estetico è al massimo: una domenica perfetta per armonizzare relazioni e affetti, prestando attenzione ai dettagli.

Scorpione

L’intensità emotiva è alta: se hai questioni irrisolte, approfitta della giornata per affrontarle con calma; evita tensioni inutili.

Sagittario

Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti: domani è un’ottima occasione per pianificare viaggi o iniziative stimolanti che diano nuovo slancio alla tua vita.

Capricorno

Pragmatici e determinati, approccia la giornata con metodo: mantieni la concentrazione, ma concediti anche qualche momento di pausa.

Acquario

La creatività è in ascesa: approfitta della giornata per esprimere idee originali, ma cura l’equilibrio emotivo evitando tensioni.

Pesci

Sensibilità al massimo: questa luna ti invita a finalizzare decisioni importanti — convivenze, matrimonio, nuove relazioni — o a ricucire legami, senza rimandare.



