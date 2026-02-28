Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 1° marzo: inizio mese turbolento per gli amici dei Gemelli. Giornata intensa per la Vergine

Fiorenza Di Palma
Oroscopo di domenica 1° marzo: le previsioni segno per segno. La prima domenica di marzo porta con sé un clima di rinnovamento e riflessione. Secondo le stelle interpretate da Paolo Fox, sarà una giornata utile per chiarire emozioni, fare piccoli bilanci personali e prepararsi a una settimana ricca di novità.

Ariete

Giornata dinamica, ideale per recuperare energia dopo qualche tensione recente. In amore serve più pazienza: evitare discussioni inutili aiuterà a mantenere l’armonia. Bene le iniziative spontanee.

Toro

Domenica tranquilla ma riflessiva. Potreste sentire il bisogno di stare con poche persone fidate. Favoriti i rapporti familiari e le decisioni legate alla casa o ai progetti futuri.

Gemelli

Le stelle invitano al dialogo. Un chiarimento rimandato potrebbe finalmente trovare spazio. Buone intuizioni creative: annotate le idee, saranno utili nei prossimi giorni.

Cancro

Emotività in primo piano. È il momento giusto per ascoltare i propri bisogni senza sensi di colpa. In coppia serve maggiore apertura; i single potrebbero fare un incontro interessante.

Leone

Energia in crescita. Domenica favorevole per organizzare qualcosa di piacevole o rivedere amici. Attenzione solo a non voler avere sempre l’ultima parola nelle discussioni.

Vergine

Giornata ideale per rallentare e recuperare equilibrio mentale. Qualche pensiero legato al lavoro potrebbe emergere anche nel weekend: cercate di staccare davvero la mente.

Bilancia

Clima sereno, soprattutto nei rapporti personali. Le stelle favoriscono il romanticismo e le riconciliazioni. Bene anche le attività artistiche o culturali.

Scorpione

Domenica intensa dal punto di vista emotivo. Potrebbero riaffiorare ricordi o questioni irrisolte. Meglio affrontarle con calma, senza impulsività.

Sagittario

Voglia di movimento e libertà. Ottimo momento per una gita o per programmare un viaggio. In amore torna la complicità, soprattutto per le coppie solide.

Capricorno

Le responsabilità restano al centro dei pensieri, ma la giornata invita a concedersi una pausa. Un confronto sincero con una persona cara porterà chiarezza.

Acquario

Creatività e intuizione guidano la giornata. Possibili idee brillanti da sviluppare presto. In amore serve più presenza: qualcuno potrebbe chiedere maggiore attenzione.

Pesci

Sensibilità accentuata e grande capacità di comprendere gli altri. Domenica ideale per dedicarsi alle passioni e al benessere personale. Favoriti i nuovi sentimenti.

