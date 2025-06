Oroscopo Paolo Fox 1° luglio: Cancro, hai bisogno di certezze. Sagittario, torna la voglia di costruire, anche nei sentimenti

Luglio si apre con nuove energie astrali e tante opportunità da cogliere. Paolo Fox ci guida, come sempre, con le sue previsioni segno per segno. Scopri cosa ti riserva questo lunedì.

Ariete

La giornata parte con un po’ di stanchezza, ma non lasciarti scoraggiare. Sul lavoro arrivano buone notizie, soprattutto per chi ha avviato nuovi progetti da poco.

Toro

Oggi sei determinato e concreto. Approfittane per risolvere vecchie questioni economiche. In amore serve più ascolto, soprattutto con il partner.

Gemelli

Lunedì vivace, con tante idee e contatti interessanti. Attenzione però a non disperdere le energie: concentrati su un obiettivo alla volta.

Cancro

Hai bisogno di certezze e oggi potresti trovarne alcune. Il cielo è favorevole per chiarire malintesi affettivi e rafforzare i legami sinceri.

Leone

La Luna ti rende impulsivo: evita discussioni inutili, specialmente in famiglia. Ottimo momento per chi vuole mettersi in mostra sul lavoro.

Vergine

Pragmatismo al top. Ottima giornata per affrontare temi burocratici o economici. In amore serve più leggerezza: evita di analizzare tutto.

Bilancia

Giornata riflessiva. Potresti sentire il bisogno di fermarti un attimo per capire cosa desideri davvero. Bene i rapporti con colleghi e amici.

Scorpione

Cielo interessante per chi vuole fare scelte importanti. L’amore può tornare protagonista, ma serve maggiore chiarezza nelle intenzioni.

Sagittario

La settimana inizia con entusiasmo. Possibili novità in ambito professionale. Attenzione però a non promettere più del dovuto.

Capricorno

Oggi puoi recuperare dopo giornate pesanti. Torna la voglia di costruire, anche nei sentimenti. Un chiarimento in famiglia porterà serenità.

Acquario

Hai voglia di libertà, ma non esagerare con le provocazioni. Ottima energia mentale: progetti creativi favoriti. Un messaggio inaspettato può sorprenderti.

Pesci

Sensibilità in aumento, ma attenzione alle illusioni. Sul lavoro arrivano conferme. In amore, dai spazio a chi ti fa sentire davvero compreso