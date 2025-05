Oroscopo Paolo Fox 1° giugno: inizio mese di fuoco per gli amici dell’Ariete. Opportunità lavorative in arrivo cari Sagittario

Con l’arrivo di giugno, nuovi influssi astrali portano energia, cambiamenti e qualche sorpresa. Paolo Fox, celebre astrologo italiano, ci guida con le sue previsioni per il 1° giugno: ecco cosa aspettarsi, segno per segno.

Ariete

Giornata intensa sul fronte lavorativo. La Luna favorevole porta determinazione, ma evita discussioni inutili in famiglia.

Toro

Amore in primo piano: chi è solo potrebbe fare un incontro speciale. Sul lavoro serve più flessibilità.

Gemelli

Mercurio nel segno favorisce comunicazioni e idee brillanti. Ottimo momento per iniziare nuovi progetti.

Cancro

Un po’ di nervosismo di troppo. Meglio rimandare decisioni importanti e dedicarsi al relax.

Leone

Hai voglia di cambiamenti, ma attenzione a non agire impulsivamente. In amore serve pazienza.

Vergine

Pragmatico e lucido, oggi puoi risolvere una questione che ti tormenta da giorni. In amore, piccoli chiarimenti.

Bilancia

Giornata positiva per le relazioni: dialoghi costruttivi in coppia. Sul lavoro, arriva una conferma attesa.

Scorpione

Tensione alle stelle. Evita scontri diretti e concediti una pausa. Meglio nel pomeriggio.

Sagittario

Venere favorevole ti rende irresistibile. Ottimo momento per chi vuole mettersi in gioco nei sentimenti.

Capricorno

Giornata concreta: avanti tutta con progetti e lavoro. In amore, sei un po’ freddo, prova a lasciarti andare.

Acquario

Hai bisogno di novità. Qualcosa bolle in pentola, ma non forzare i tempi. Amicizie in primo piano.

Pesci

Emotività in aumento. Fai attenzione a non lasciarti travolgere dalle sensazioni. Serata dolce in coppia.