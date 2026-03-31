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Oroscopo Paolo Fox 1° aprile: Capricorno, ottimo momento per il lavoro, meno per l’amore. Cancro, è ora di chiarire questioni lasciate in sospeso

Ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 1° aprile invita alla riflessione e alla prudenza, ma anche a cogliere le opportunità che si presenteranno nel corso della giornata. Le stelle parlano di cambiamenti in arrivo per molti segni, tra conferme e piccoli imprevisti da gestire con lucidità.

Ariete
Giornata dinamica ma un po’ nervosa. In amore è meglio evitare discussioni inutili, mentre sul lavoro serve concentrazione per non commettere errori.

Toro
Le stelle favoriscono i sentimenti: chi è in coppia ritrova complicità, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Bene anche il lavoro.

Gemelli
Qualche tensione di troppo potrebbe rallentare i vostri progetti. Cercate di non disperdere energie e di mantenere la calma nei rapporti personali.

Cancro
Momento positivo per chiarire questioni lasciate in sospeso. In amore torna il dialogo, mentre sul lavoro arrivano segnali incoraggianti.

Leone
Giornata energica e produttiva. Avete voglia di mettervi in gioco e dimostrare quanto valete, soprattutto in ambito professionale.

Vergine
Serve prudenza, soprattutto nelle decisioni economiche. In amore potreste sentirvi un po’ distanti: meglio parlare apertamente.

Bilancia
Le stelle vi invitano a trovare equilibrio. In amore è il momento di fare chiarezza, mentre sul lavoro è meglio evitare polemiche.

Scorpione
Giornata intensa e ricca di emozioni. In amore torna la passione, mentre sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante.

Sagittario
Avete bisogno di leggerezza. Evitate impegni troppo gravosi e dedicatevi a ciò che vi fa stare bene. Possibili novità in arrivo.

Capricorno
Determinazione e concretezza vi portano lontano. Ottimo momento per il lavoro, mentre in amore serve più disponibilità.

Acquario
Giornata creativa e stimolante. Le idee non mancano, ma dovete organizzarvi meglio per ottenere risultati concreti.

Pesci
Sensibilità in primo piano. In amore potreste vivere emozioni profonde, mentre sul lavoro è il momento di credere di più nelle vostre capacità.

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