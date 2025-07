Oroscopo Paolo Fox 1° agosto: inizio mese favorevole per gli amici dei Gemelli. Pesci, serve più equilibrio in famiglia

Venerdì 1 agosto approda sotto un cielo energico: la Luna apporterà vigore in alcuni segni, mentre Marte chiederà un po’ di riflessione su scelte da prendere. Le previsioni di Paolo Fox invitano a bilanciare passione, impegno e prudenza per vivere al meglio la giornata.

Ariete

Si fanno luce i sentimenti: è il momento di chiarire desideri autentici. L’amore beneficia di riflessioni profonde; al lavoro, fiutate collaborazioni interessanti, ma agite solo se c’è fiducia nei vostri passi.

Toro

Opportunità in arrivo, soprattutto sul lavoro. Questo è un giorno favorevole per sistemare questioni pratiche e finanziare. Le relazioni amorose volgono verso maggiore serenità.

Gemelli

Dialoghi significativi e svolte professionali emergono: buona giornata per osare. In amore, non temete di mostrare i vostri pensieri: l’energia è a favore.

Cancro

Situazioni lavorative movimentate: ogni decisione di oggi può influenzare l’autunno. In amore, lasciatevi andare alle emozioni, la passione è in rialzo.

Leone

L’energia di questo periodo vi spinge a emergere naturalmente. In amore serve presenza, non promesse. Occhio alle scelte professionali legate a contratti o scadenze.

Vergine

Pensieri proiettati al futuro: giornata utile per mettere ordine nelle idee. In amore, agite senza riflettere troppo: è il momento giusto.

Bilancia

Situazione stabile sul lavoro, con uno sguardo verso nuove prospettive. In amore, dialoghi costruttivi per le coppie, possibili incontri stimolanti per i single.

Scorpione

Occasioni lavorative buone, ma attenzione a tensioni economiche. In amore cedete ai rapporti stabili e circondatevi di persone positive.

Sagittario

Giornata all’insegna della riflessione su sentimenti profondi: possibili sorprese. Lavorativamente, pensate e pianificate se desiderate cambiamenti reali.

Capricorno

La giornata richiede responsabilità elevate: occasione per mettersi alla prova. Nel privato, le emozioni potrebbero essere instabili ma interessanti.

Acquario

Cambiamenti in amore: la fine di qualcosa può aprire nuove porte, non necessariamente negative. Al lavoro, è il momento di mostrare il tuo valore in modo chiaro.

Pesci

Inizio giornata un po’ complesso: serve equilibrio. Ma la fortuna è in agguato: emozioni in amore da approfondire e soddisfazioni possibili in ambito professionale.