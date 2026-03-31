“Open Day Passaporti” nei Commissariati di P.S. della provincia di Salerno: ecco quando

In occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Salerno promuove un’iniziativa straordinaria dedicata ai cittadini della provincia. I Commissariati di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, Battipaglia, Sarno e Cava de’ Tirreni organizzeranno per il giorno 10 aprile 2026, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, un “Open Day Passaporti”, finalizzato ad agevolare il rilascio del documento di viaggio.

Nel corso della mattinata saranno accolte le richieste di passaporto riservate ai cittadini residenti nella provincia di Salerno che avranno effettuato la prenotazione tramite il seguente link. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare il rapporto di prossimità tra la Polizia di Stato e la cittadinanza, in linea con i valori celebrati in occasione dell’anniversario.

Ecco di cosa munirsi

• n. 1 fototessera recente con sfondo bianco;

• documento di identità in corso di validità (con relativa fotocopia);

• ricevuta del versamento di euro 42,70 (effettuabile presso gli Uffici Postali o online sul sito www.poste.it);

• contributo amministrativo di euro 73,50;

• per i minori: documentazione dei genitori e presenza del minore al momento della richiesta.

Le info utili

L’accesso allo sportello avverrà secondo l’orario previsto dalla prenotazione e, gli utenti, sono pertanto invitati a presentarsi presso il Commissariato in cui è stata effettuata la richiesta. L’iniziativa sarà accompagnata da un’adeguata attività informativa e di sensibilizzazione, anche attraverso lo slogan: “Per ogni tua meta, festeggia con la Polizia di Stato il 174° Anniversario – Open Day Passaporti – Esserci Sempre”.

La Polizia di Stato rinnova così il proprio impegno quotidiano al servizio dei cittadini, confermando attenzione, efficienza e vicinanza al territorio.