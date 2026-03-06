Attualità

Oncologia di precisione: l’Università di Salerno sviluppa il kit diagnostico “ImmunoSAFE”

L’innovazione del Laboratorio di Immuno-Oncologia del DipMed, brevettata nell’ambito delle attività di Terza Missione di Ateneo, per un’immunoterapia più sicura e personalizzata

Comunicato Stampa
Unisa, ricercatori

È stato sviluppato presso il Laboratorio di Immuno-Oncologia del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno, il kit diagnostico, per la predizione dei rischi legati agli eventi avversi immuno-correlati nei pazienti oncologici candidati all’immunoterapia.

Il percorso

Tra le progettualità condotte dal Laboratorio di Immuno-Oncologia – diretto dai Professori Francesco Sabbatino e Stefano Pepe – c’è l’identificazione di biomarcatori predittivi di risposte di tossicità all’immunoterapia. Negli ultimi anni l’immunoterapia ha rivoluzionato il trattamento di alcuni tumori, tuttavia il 10-15% dei pazienti oncologici può manifestare gravi eventi avversi immuno-correlati (irAEs).  

«È possibile predire quali sono i pazienti a rischio che possono manifestare questi eventi avversi? La nostra domanda ha avuto una risposta – sottolinea la ricercatrice Unisa Giovanna Polcaro – Abbiamo identificato il biomarcatore che funge da interruttore genetico. Il meccanismo scientifico alla base di ImmunoSAFE è stato pubblicato sul prestigioso Jurnal for ImmunoTherapy of Cancer. Dall’innovazione genetica alla pratica clinica: attraverso il trasferimento tecnologico nasce il kit diagnostico veloce e non invasivo, applicabile in laboratori clinici ed ospedalieri, con tampone salivare patient-friendly, estrazione rapida del DNA, con risultato in meno di 24 ore, altamente sostenibile e riproducibile».

Leggi anche:

“Il desiderio come categoria pedagogica”: all’Unisa la Lectio Magistralis del prof. Massimo Recalcati

Ecco come funziona il kit

Il kit permette, quindi, di poter effettuare uno screening sul paziente per capire in anticipo se può manifestare o meno effetti collaterali, quindi tossicità all’immunoterapia. Tra i vantaggi il miglioramento della qualità di vita del paziente e la riduzione dei costi per spese sanitarie e per eventuali ricoveri per irAEs gravi.

Le dichiarazioni

«Questa innovazione diagnostica per l’immunoterapia nel trattamento delle patologie oncologiche dimostra i risultati ottenuti dal nostro gruppo di Oncologia universitaria, in un’ottica di integrazione tra Dipartimento di Medicina e Azienda Ospedaliera Universitaria – spiega Francesco Sabbatino, professore associato di Oncologia presso il Dipartimento di Medicina e l’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

Ci permette di identificare nuovi fattori in grado di predire, da un lato, la tossicità ai trattamenti immunoterapici e, dall’altro, i pazienti che possono realmente beneficiare di queste terapie. Risultati che possono rappresentare un traguardo importante nel campo oncologico, soprattutto nella fase metastatica, che in alcuni casi può evolvere verso la guarigione. Il nostro gruppo è nato negli ultimi 10 anni, composto da giovani che si impegnano sia nella cura dei pazienti che nella ricerca scientifica».

L’ImmunoSAFE

La forte valenza applicativa di ImmunoSAFE è stata riconosciuta anche a livello nazionale: per questa innovazione la dott.ssa Giovanna Polcaro ha ricevuto il Premio ITWIIN 2025 – Miglior Innovazione, assegnato da ITWIIN (Italian Women Inventors and Innovators Network), rete che valorizza il contributo delle donne nella ricerca e nell’innovazione tecnologica.

«Il kit è stato è tutelato da un brevetto nazionale e internazionale – sottolinea il Professor Orlando Troisi, delegato del rettore Virgilio D’Antonio alla Terza Missione di Ateneo – Rappresenta quel ponte ideale tra ricerca scientifica universitaria e strumento concreto per migliorare la gestione dei pazienti. Utile anche per ridurre i costi delle spese sanitarie. La nostra mission è aprire i nostri laboratori e far conoscere la ricchezza e le innovazioni di rilevanza internazionale che vengono prodotte dai ricercatori dell’Università di Salerno, con effetti importanti in questo caso sulla salute pubblica. Significa investire per cambiare gli standard di cura globale».

«Anime diverse che lavorano in sinergia possano produrre dei risultati di eccellenza – insiste il direttore del Dipartimento di Medicina Annibale Puca – In questo caso abbiamo un esempio di medicina personalizzata: vengono identificate le varianti geniche che permettono di cucire ad hoc sul paziente una terapia senza effetti avversi. Come Dipartimento stiamo facendo enormi sforzi nell’oncologia, con ricerche in ambito cardiovascolare e neurologico, expertise in biologia molecolare e cellulare, oltre a studi traslazionali sul paziente».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Gelbison, pausa per il Viareggio: obiettivo finale di stagione

Al termine dell’allenamento, le telecamere di InfoCilento, hanno raggiunto Ferreira e Urquiza

Castellabate, giornata di prevenzione: screening oncologici gratuiti per le donne

Una novità significativa è rappresentata dallo sportello di ascolto psicologico per le donne del territorio su prenotazione con la consulenza di una psicologa esperta

Sport ragazzi

Futani EduSport 2026: al via il programma gratuito tra sport, cultura e inclusione

Aperte le iscrizioni a Futani EduSport 2026: un programma gratuito di sport, laboratori e supporto allo studio finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Promozione: l’Agropoli riparte da Montoro

Ai delfini tocca difendere la zona playoff

BusItalia

Trasporti: venerdì nero per i pendolari tra scioperi e lavori

Il personale di Busitalia ha incrociato le braccia per 4 ore, tra le 8.30 e le 12.30 con un blocco sia degli autobus urbani che dei collegamenti extraurbani

Salerno, allarme furti a Torrione: confronto in Questura sulla sicurezza

A confrontarsi con il Questore Giancarlo Conticchio una delegazione dell’associazione Torrione Eventi APS, guidata dal presidente Salvatore Clemente e dal segretario Antonio Ferrara

Municipio Eboli

Scontro a Eboli: la CISL FP difende i dipendenti comunali dai ritardi di bilancio

Scontro al Comune di Eboli: la CISL FP replica al comunicato dell'Amministrazione sui ritardi del bilancio di previsione, difendendo la professionalità di funzionari e capi area

Morigerati

Morigerati: riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento, tra ponti nuovi e natura incontaminata

Riapre ai visitatori uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del Cilento. Dopo un periodo di chiusura, domenica torna accessibile l’Oasi WWF Grotte del Bussento

Eboli, sollecito sui tempi del Bilancio: le precisazioni dell’amministrazione

La comunicazione del Comune di Eboli richiama i ritardi negli adempimenti finanziari e fissa le scadenze per rendiconto, assestamento e approvazione del bilancio 2026-2028

Cilentana

Cilentana: proseguono i lavori per la nuova pavimentazione, prorogata la chiusura tra Omignano e Vallo

Per il prosieguo delle attività, si rende necessario prorogare fino a venerdì 20 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, la chiusura della tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 6 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito

Vallo della Lucania, presentati i nuovi bandi del Gal Cilento: tra tradizione, lavoro e opportunità per i giovani

4 i bandi della Strategia di Sviluppo Locale “L’Artigianato della Dieta Mediterranea” che sono stati presentati a cittadini ed amministratori locali