Omignano punta sulla sicurezza: via libera al nuovo sistema di videosorveglianza

Il Comune di Omignano compie un passo importante verso il potenziamento della sicurezza urbana. La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Raffaele Mondelli, ha infatti approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo per la realizzazione di un moderno sistema di videosorveglianza. L’intervento, che rientra nel Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020, mira a garantire un controllo capillare del territorio e a contrastare fenomeni di degrado e criminalità.

Finanziamenti e sinergia territoriale

L’opera è frutto di una strategia di gestione associata tra i comuni di Omignano e Salento, i quali hanno unito le forze nel servizio di Polizia Locale per accedere ai fondi ministeriali. Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno per un importo complessivo di 80.833,00 euro, a valere sulle risorse dell’Asse 2 – Azione 2.1 del POC “Legalità”.

Questa iniziativa si inserisce nel solco del protocollo d’intesa “Interventi per il rafforzamento della sicurezza nella Regione Campania”, sottoscritto nell’agosto 2025, che ha destinato alla provincia di Salerno una quota di 1.300.000 euro per il potenziamento dei sistemi di sorveglianza.

I dettagli tecnici dell’intervento

L’aggiornamento progettuale definisce i dettagli tecnici ed economici necessari per l’avvio dei lavori. Il quadro economico approvato prevede un investimento di 57.065,00 euro per i lavori a corpo (inclusi gli oneri di sicurezza), a cui si aggiungono somme a disposizione della stazione appaltante e oneri fiscali per raggiungere il totale finanziato.

Procedure e prossimi passi

L’approvazione del progetto rappresenta il via libera definitivo per la stesura degli atti consequenziali e l’affidamento dei lavori, un ulteriore tassello per la tutela della legalità e della serenità dei cittadini di Omignano.