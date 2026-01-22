Omignano, open day per il passaggio alla carta d’identità elettronica

Il comune di Omignano ha dato il via a una serie di aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe per facilitare il passaggio alla Carta d’identità elettronica (CIE), in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data in cui le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di avere validità. L’iniziativa, spiegano dall’amministrazione, nasce soprattutto per venire incontro alle esigenze di chi lavora e durante la settimana non può recarsi agli uffici comunali. “Abbiamo voluto dare questo servizio soprattutto per le persone che hanno impegni lavorativi e che, quindi, non riescono facilmente a fare le pratiche negli orari ordinari”, sottolinea il Comune.

La giornata

Il primo open day è previsto per domenica 25 gennaio, dalle 9 alle 12, presso la sede dell’anagrafe di Omignano Scalo. Si tratta di un’opportunità per evitare code e affollamenti negli ultimi mesi prima della scadenza ufficiale, e per rispondere in modo più semplice alle esigenze dei cittadini. Sono già numerose le richieste di informazioni pervenute agli uffici comunali, segno di grande attenzione e partecipazione da parte della comunità.

L’obiettivo

Nel territorio comunale risultano ancora oltre 500 carte d’identità cartacee valide, a cui si aggiungeranno i documenti che scadranno naturalmente nei prossimi mesi. Con questa iniziativa, il comune di Omignano punta a garantire un servizio più efficiente e a evitare disagi dell’ultimo minuto, agevolando tutti i cittadini nel passaggio al nuovo documento elettronico.