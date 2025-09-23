Omignano: firmato il protocollo d’intesa per l’ambulatorio virtuale di comunità, parla il sindaco Raffaele Mondelli

Uno spazio dove possono accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita, senza dover raggiungere ospedali o distretti sanitari

A cura di Roberta Foccillo

Con la firma del Protocollo d’intesa tra il Comune di Omignano e l’ASL Salerno s’avvia verso la concretezza un’idea proposta e portata avanti con determinazione dall’Amministrazione Comunale di Omignano, in un’ottica di servizi sanitari a favore anche della popolazione residente nei comuni confinanti.

Nasce, infatti, l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, uno spazio fisico attrezzato dove i cittadini possono accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita, senza dover raggiungere ospedali o distretti sanitari, rappresentando un ponte tra sanità digitale e comunità locale che sfrutta la tecnologia per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, soprattutto a chi ha difficoltà di spostamento o non possiede competenze digitali.

Soddisfatto il sindaco Raffaele Mondelli

Questa mattina, ai microfoni di InfoCilento, all’interno di Anteprima News, programma di approfondimento quotidiano sull’attualità del territorio cilentano, il sindaco Raffaele Mondelli ha espresso soddisfazione per la pronta attivazione dell’ambulatorio virtuale al servizio dei cittadini del comune di Omignano Cilento. Un comune molto dinamico quello di Omignano, con 1678 abitanti ed in crescita demografica, strategico per posizione geografica. Con a capo il sindaco Raffaele Mondelli, il Comune di Omignano è capofila nell’avere prontamente siglato una convenzione con l’Asl Salerno per un ambulatorio virtuale che consentirà ai cittadini, in particolare delle aree interne, di effettuare visite mediche a distanza

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Lavori lungo la “Bussentina”, il sindaco Borrelli: “E’ una situazione indecente”

È un problema che ho segnalato ad Anas che dovrebbe affrontarlo in…

Maria Emilia Cobucci
Maria Emilia Cobucci

Agropoli: posata la prima pietra per lo “skatepark”, uno spazio innovativo, moderno e funzionale

Si tratta di uno spazio innovativo, moderno e funzionale che è frutto…

Manuel Chiariello
Manuel Chiariello
Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca candidato alle regionali? «Deciderà il partito»

Il commissario regionale del Partito Democratico fa chiarezza sulla possibile candidatura di…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.