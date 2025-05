Omicidio Vassallo: torna in libertà il colonnello Cagnazzo

I giudici del Tribunale del Riesame di Salerno, presieduto da Gaetano Sgroia, con a latere i giudici Cristina De Luca ed Enrichetta Cioffi, hanno annullato in toto l’ordinanza di custodia cautelare. La decisione, giunta nel pomeriggio di oggi, segue le indicazioni della Corte di Cassazione e rappresenta un significativo sviluppo nel panorama giudiziario locale.

Le Implicazioni della Decisione del Riesame

L’annullamento dell’ordinanza cautelare si estende anche all’imprenditore Giuseppe Cipriano e all’ex carabiniere Lazzaro Cioffi. Tuttavia, per quest’ultimo, difeso dall’avvocato Francesco Liguori, la detenzione persiste per un altro reato non collegato a questa specifica ordinanza.

Gli ermellini nelle scorse settimane avevano mosso dubbi sul sistema accusatorio rinviando gli atti al riesame.