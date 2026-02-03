Omicidio nel salernitano: commerciante ucciso durante una rapina in salumeria

Un commerciante di 61 anni è stato ucciso a coltellate a Sarno dopo aver reagito a una rapina. Arrestato un 34enne che si era barricato nel locale

Dramma a Sarno nella tarda serata di ieri. Intorno alla mezzanotte, un noto commerciante di 61 anni, G. R., è stato ucciso a coltellate all’interno della sua salumeria situata nella zona di Cappella Vecchia. L’aggressione si è consumata in un orario in cui l’attività era ancora aperta o in fase di chiusura.

La dinamica del tentativo di rapina

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’omicidio sarebbe scaturito da un tentativo di rapina, anche se gli inquirenti stanno ancora accertando questa circostanza. L’aggressore avrebbe fatto irruzione nel locale pretendendo l’incasso della giornata.

Di fronte alla resistenza opposta dal titolare, che avrebbe cercato di difendere il proprio lavoro e i propri beni, il malvivente avrebbe sferrato i fanti fendenti rivelatisi poi fatali. Nonostante la rapidità dell’aggressione, il commerciante è deceduto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate.

L’arresto del presunto colpevole

Il presunto responsabile dell’omicidio è un uomo di 34 anni, originario del posto. Subito dopo aver colpito la vittima, l’aggressore non si è dato alla fuga, ma si è barricato all’interno del negozio di alimentari. L’intervento immediato della Polizia di Stato ha evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Una volta sul posto i poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’uomo, un pregiudicato, che ora dovrà rispondere dell’accusa di omicidio.

