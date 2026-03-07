Oltre la mimosa: a San Mango Cilento un viaggio tra storia e conquiste femminili

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il tessuto sociale e culturale locale si arricchisce di un appuntamento dedicato alla riflessione e alla celebrazione. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 17:30, i locali del Bar “Zi’ Cumbà” in via Garibaldi ospiteranno l’evento denominato “LA FESTA DELLA DONNA”. Non si tratterà di una semplice ricorrenza formale, ma di un simposio multidisciplinare volto a esplorare l’universo femminile attraverso lenti storiche, letterarie e sociali.

L’iniziativa si propone come un momento di augurio corale, configurandosi al contempo come uno spazio di approfondimento necessario per analizzare il ruolo della donna nella società contemporanea, senza dimenticare le radici e le tradizioni che ne hanno plasmato l’identità nel tempo.

Un programma multidisciplinare tra religione, storia e impresa

Il valore aggiunto della manifestazione risiede nell’eterogeneità dei contributi previsti. Il programma degli interventi, infatti, è stato strutturato per offrire una panoramica esaustiva della condizione femminile in diversi ambiti della vita pubblica e privata.

Il dibattito si aprirà con il contributo di Don Marco Polito, il quale analizzerà la figura della “Donna moderna nella religione”, offrendo una prospettiva spirituale sull’evoluzione dei ruoli. A seguire, Rossella Graziano ripercorrerà le tappe fondamentali dell’emancipazione femminile con un intervento focalizzato su “Le conquiste delle Donne nel corso degli anni”, un passaggio essenziale per comprendere i diritti acquisiti e le sfide ancora aperte.

L’ambito culturale sarà rappresentato da Antonella Agresti, che approfondirà il tema della “Donna nella letteratura”, esplorando come le autrici e le protagoniste dei libri abbiano influenzato l’immaginario collettivo. Il focus si sposterà poi sul mondo del lavoro con Linda Montagna Maffongelli, che porterà la propria testimonianza sul tema della “Donna imprenditrice”, simbolo di resilienza e innovazione nel mercato attuale.

Memoria storica e radici locali: il racconto di Carlo Cammarota

Un momento di particolare suggestione sarà affidato a Carlo Cammarota, che proporrà un excursus sociologico e sentimentale tra la donna di ieri e quella di oggi. Cammarota trarrà ispirazione dalle sue opere letterarie, in particolare dai testi “Femmene Cilentane e U Matrimonio re tanno attuorno a u Monte Stella”, per restituire al pubblico uno spaccato autentico della vita delle donne nel contesto cilentano, analizzando i mutamenti dei costumi e della vita familiare.

La moderazione dell’intera serata sarà affidata a Roberto Scola, docente e giornalista, che avrà il compito di guidare il confronto e armonizzare le diverse testimonianze. L’evento rappresenta un’opportunità preziosa per la comunità di ritrovarsi e discutere intorno a un tema che, oltre la celebrazione della singola giornata, resta centrale nel dibattito civile.