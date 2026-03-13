Oliveto Citra: al via i laboratori di cultura d’impresa con Oscar Farinetti, ecco il programma

Entra nel vivo Sud Food Labs. Iniziano oggi, venerdì 13 marzo, i “Laboratori di cultura d’impresa” guidati da Oscar Farinetti e aperti gratuitamente alla partecipazione di giovani del Mezzogiorno che hanno già avviato un’attività d’impresa nel settore agroalimentare, o che desiderano avviarla, e che sono interessati a rafforzare il proprio bagaglio di competenze nel mondo del food.

Il progetto

Non solo: oggi prende il via anche il percorso di supporto ai produttori locali che, sempre sotto la regia diretta di Oscar Farinetti, si articolerà in incontri informativi e visite in azienda. Il progetto rientra nella strategia di rigenerazione sociale e culturale Il Borgo dei Fermenti, elaborata dal Comune di Oliveto Citra e finanziata dal PNRR nell’ambito del Piano Nazionale Borghi (Linea B).

Il programma completo

Due i cicli dei “Laboratori di cultura d’impresa”, ognuno costituito da sei incontri: il primo ciclo si terrà il 13 e 14 marzo e il 17 e 18 aprile; il secondo ciclo si terrà il 15 e 16 maggio e il 29 e 30 maggio. Gli incontri si svolgeranno nell’aula formazione del Complesso comunale Territorio dei Saperi. Nel corso degli incontri, Oscar Farinetti, l’imprenditore noto soprattutto come fondatore di Eataly, metterà a disposizione dei partecipanti (tutti esauriti i posti del primo ciclo e in via di esaurimento quelli del secondo) non solo elementi teorici e pratici, ma la sua stessa esperienza unita alla sua passione. Diversi i temi degli incontri: “La mia attività d’impresa. Come la creo, come la racconto”; “Le mie riunioni. Come faccio per organizzarle al meglio”; “Le mie promozioni. Come posso raccontarle”; “I conflitti dentro l’impresa. Come posso imparare a gestirli”; “La sostenibilità. Come si racconta”; “I numeri. Partner indispensabili delle parole”.

Si articolerà in incontri informativi e visite in azienda, invece, il percorso di supporto ai produttori locali che avverrà sempre sotto la regia di Oscar Farinetti. Grazie a questo segmento del progetto Sud Food Labs, gli operatori di filiera locali potranno avere momenti di confronto diretti e personalizzati con Farinetti, con la possibilità di ragionare insieme, ad esempio, su specifici problemi o questioni relative ai percorsi di crescita aziendali o agli sbocchi di mercato per le produzioni tipiche. Al termine delle attività programmate, Farinetti chiuderà la sua collaborazione con il Borgo dei Fermenti con l’elaborazione di un’ipotesi che sarà finalizzata alla creazione di una struttura stabile di accompagnamento alla crescita delle imprese locali.

Le dichiarazioni

«Sud Food Labs è un’iniziativa dal respiro ampio, che guarda a generare ricadute concrete anche e soprattutto a vantaggio delle imprese locali di filiera – dichiara il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata – Una prospettiva pensata per mettere in connessione ancora più profonda la ricchezza delle produzioni locali e la competenza di un imprenditore che ha dimostrato di saper comprendere i mercati del food come pochi altri. Questa attenzione alle imprese locali dimostra, una volta di più, come la strategia di rigenerazione Il Borgo dei Fermenti che, mi piace ricordare, ha portato al finanziamento di 26 progetti d’impresa grazie a circa 1 milione e 800 mila euro di fondi PNRR, sia stata pensata, e venga attuata, con un approccio estremamente pratico e concreto».

«L’Italia è il più bel Paese del mondo e il Sud, all’interno del più bel Paese del mondo, è il luogo più bello del mondo. Ha delle potenzialità incredibili ancora non sfruttate, perché molte presone del Sud sono andate via, sono venute al Nord e ci hanno aiutato a fare il miracolo economico, o sono andate all’estero a far fare bella figura al nostro Paese. Ora è arrivato il momento che le persone del Sud stiano al Sud ed esplorino le proprie potenzialità e le sfruttino per creare grandi imprese. Io cercherò di dare una mano in queste senso.

Come si crea un’impresa

Perciò – spiega Farinetti – sono molto contento di svolgere queste lezioni a Oliveto Citra, dove cercherò di portare sia la mia esperienza imprenditoriale che quella umanistica di scrittore e di narratore Come si crea e si racconta un’impresa, come si promuovono le vendite, come si organizza una riunione, come si gestiscono i conflitti, come si fa sostenibilità e rispetto e, infine, come i abbinano le parole con i numeri che è la grande attività dell’imprenditore. E poi andrò anche a visitare delle imprese, ci saranno momenti di confronto tra un imprenditore del Nord, che comunque ha investimenti al Sud, e imprenditori del Sud nel campo del cibo, che è il mio mestiere. Il Sud è la perla dell’Italia».