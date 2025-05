Ogliastro Cilento: un progetto per la l’adeguamento dell’edificio scolastico

La Giunta di Ogliastro Cilento con a capo il sindaco Michele Apolito, ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza edile ed impiantistica nonchè adeguamento antincendio del plesso scolastico “San Leonardo”, sito nel Capoluogo in via Gorga, che prevede un costo complessivo di € 1.960.000,00.

I fondi

Con Decreto del Ministero dello Infrastrutture e dei Trasporti del 01/08/2023 il Comune cilentano è risultato beneficiario di un contributo pari a 100.000,00 € da destinare alla progettazione per i lavori al plesso scolastico di Ogliastro.

Le risorse arrivano dal Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.