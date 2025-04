Ogliastro Cilento: inaugurata la terza “Casa del Libro”. È intitolata ad Angelo Vassallo

Ieri, domenica 27 aprile, ad Ogliastro Cilento è stata inaugurata la terza “Casa del Libro“, un’iniziativa culturale significativa che arricchisce ulteriormente il territorio.

La casa del libro

La casetta è stata intitolata ad “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” ed è situata in Piazza Santa Maria delle Grazie, nella frazione di Finocchito.

Le dichiarazioni

“Ci abbiamo messo del tempo, è vero, ma la terza casetta è stata inaugurata. Questo tempo è servito a fare una cosa bella, una cosa preziosa che sarà di tutti noi. Sarà un faro, una luce, che servirà a ricordarci quanto è bella la nostra terra e il nostro mare. Un mare che sarà alimentato da tante gocce che ognuno di noi aggiungerà!”

Questa la nota pubblicata sulla pagina Facebook dagli ideatori dell’iniziativa. sottolineano la cura e la dedizione investite nella realizzazione di questo spazio, concepito come un bene comune destinato a promuovere la lettura e lo scambio di idee. In questi modo, la comunità si impegna nel promuovere la cultura e la lettura come strumenti di crescita sociale e individuale.