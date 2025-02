Agropoli: uno spazio pubblico per Angelo Vassallo. La proposta arriva in commissione

A due mesi dalla proposta, la discussione per intitolare uno spazio pubblico di Agropoli ad Angelo Vassallo approda in commissione consiliare. Era stato il consigliere Raffaele Pesce a portare la questione in consiglio comunale. In quell’occasione, però, la maggioranza stabilì che l’argomento doveva essere discusso in una apposita commissione.

La proposta

Pochi giorni dopo, in occasione della cerimonia di inaugurazione di via Carmine Rossi dopo le opere di restyling, il primo cittadino Roberto Mutalipassi, annunciò che una piazzola della strada che conduce al centro storico sarebbe stata intitolata al sindaco pescatore.

Domani, 20 febbraio, con la discussione in commissione, potrebbe arrivare il via libero definitivo.

“Finalmente, l’argomento sarà oggetto di discussione nella Commissione consiliare. Spero di aver fatto cosa gradita ad Angelo ed a molti, anche all’esito delle ultime notizie relative alla chiusura delle indagini”. Questo il commento del consigliere Raffaele Pesce.