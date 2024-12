Agropoli, una strada per Angelo Vassallo? Servirà una commissione per deciderlo

Agropoli rinvia la scelta di intitolare di una strada ad Angelo Vassallo. Lo aveva chiesto il consigliere comunale Raffaele Pesce, dopo la svolta nella fase investigativa che ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui due appartenenti alle forze dell’ordine (il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo e il suo attendente Lazzaro Cioffi).

La richiesta del consigliere Pesce

Per Pesce, sarebbe stato importante dedicare una strada ad una persona che ha lottato per il suo territorio in un momento in cui la giustizia potrebbe aver individuato i responsabili del delitto. Richiesta, questa, sostenuta anche dall’altro consigliere di minoranza, Massimo La Porta che ha auspicato un voto unanime.

La decisione della maggioranza

«C’è sicuramente la volontà di dedicare dei luoghi a personalità che si sono dedicate al territorio» ha replicato il sindaco Roberto Mutalipassi.

Il primo cittadino, però, ha sottolineato che all’attenzione dell’amministrazioni giungono costantemente istanze di intitolazione di luoghi a personalità del territorio. Di qui la proposta di istituire una commissione ad hoc sulla toponomastica «che valuti le istanze di intitolazione di strade, piazze o altri luoghi della città a personalità illustri che si sono battuti per la nostra città e il territorio», ha sottolineato il primo cittadino.

«Non posso subordinare la mia richiesta ad una commissione. Intitoliamo una strada o una piazza a Vassallo, poi creeremo la commissione – ha risposto stizzito Pesce – L’onore di una persona caduta per la patria non può essere subordinata proprio oggi alla creazione di una commissione, abbiamo avuto tanto tempo per pensarci e non è questo il momento».

Dopo un acceso dibattito che il presidente del consiglio comunale, Franco Di Biasi, ha con fatica cercato di riportare alla calma, la mozione è stata emendata: la proposta di intitolare uno spazio pubblico ad Angelo Vassallo sarà valutata da una commissione consiliare che si occuperà di toponomastica e che avrà competenza anche sulle altre richieste che giungono a palazzo di città.