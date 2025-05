Oggi l’assegnazione delle Bandiere Blu 2025: C’è anche Sapri

Si terrà questa mattina, presso la sede del CNR di Roma, la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2025. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dalla Fee ai comuni costieri che investono in politiche ambientali, premiando la qualità delle acque e dei servizi.

Campania spera nel record. Rebus Sapri

Le località premiate sono quasi scontate, con la provincia di Salerno che confermerà i comuni già insigniti lo scorso anno. L’unico nodo da sciogliere riguarda Sapri, che da tre anni non vede sventolare il vessillo sulle proprie spiagge.

Dopo le prime esclusioni, l’amministrazione comunale aveva deciso di non presentare la candidatura, non senza polemiche nei confronti della Fondazione che assegna i riconoscimenti. Quest’anno, invece, ha scelto di partecipare nuovamente. Se Sapri dovesse ottenere il vessillo, la provincia di Salerno raggiungerebbe Savona al primo posto per numero di Bandiere Blu (15), mentre la Campania toccherebbe il record di 21 riconoscimenti.

Le località premiate

Lo scorso anno hanno ottenuto la Bandiera Blu Agropoli, Castellabate, Capaccio Paestum, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola-Palinuro, Camerota, Ispani e Vibonati nel Cilento; Positano in Costiera Amalfitana; Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense in provincia di Napoli; Cellole, new entry un anno fa, lungo la costa casertana.