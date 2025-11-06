Oggetto in autostrada: nove veicoli danneggiati tra Sala Consilina e Padula

Attimi di paura ieri sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula, dove nove veicoli, tra auto e mezzi pesanti, sono rimasti danneggiati a causa di un oggetto non identificato finito in carreggiata.

L’episodio

L’episodio si è verificato poco dopo le 18:00. Numerosi automobilisti hanno segnalato alla Polizia Stradale la presenza di detriti sull’asfalto e danni agli pneumatici e alla parte inferiore dei mezzi. Secondo le prime ricostruzioni, l’oggetto – di cui non è stata ancora accertata la natura – potrebbe essere caduto accidentalmente da un altro veicolo di passaggio.

Sul posto

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, i tecnici dell’Anas e diversi carri attrezzi per rimuovere i mezzi danneggiati e mettere in sicurezza la carreggiata. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di recupero e pulizia.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo danni materiali. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’origine dell’oggetto e accertare eventuali responsabilità.