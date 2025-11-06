Oggetto in autostrada: nove veicoli danneggiati tra Sala Consilina e Padula

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo danni materiali

A cura di Federica Pistone
Polizia

Attimi di paura ieri sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula, dove nove veicoli, tra auto e mezzi pesanti, sono rimasti danneggiati a causa di un oggetto non identificato finito in carreggiata.

L’episodio

L’episodio si è verificato poco dopo le 18:00. Numerosi automobilisti hanno segnalato alla Polizia Stradale la presenza di detriti sull’asfalto e danni agli pneumatici e alla parte inferiore dei mezzi. Secondo le prime ricostruzioni, l’oggetto – di cui non è stata ancora accertata la natura – potrebbe essere caduto accidentalmente da un altro veicolo di passaggio.

Sul posto

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, i tecnici dell’Anas e diversi carri attrezzi per rimuovere i mezzi danneggiati e mettere in sicurezza la carreggiata. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di recupero e pulizia.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo danni materiali. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’origine dell’oggetto e accertare eventuali responsabilità.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Labrador A2

Labrador abbandonata sull’A2 del Mediterraneo: salvata grazie all’intervento di un veterinario, Polizia Stradale e ANAS

Una Labrador spaventata vagava sull’A2 tra Petina e Polla: salvata grazie al…

Paestum

“Kid Pass Culture” arriva a Paestum e Velia: letture creative per famiglie

I Parchi archeologici di Paestum e Velia partecipano a "Kid Pass Culture"…

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 6 novembre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79