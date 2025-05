Nuovo nome per l’Aeroporto di Salerno, M5S: «ora collegamenti reali per il Cilento»

“L’intitolazione dell’Aeroporto Internazionale di Salerno anche al Cilento non è solo un atto simbolico, è una svolta storica che segna il riscatto di un intero territorio. Finalmente il nostro nome entra nella carta d’identità di una delle infrastrutture strategiche del Sud.” Con queste parole Iolanda Molinaro, Assessora al Comune di Vallo della Lucania, commenta la decisione dell’ENAC di approvare la delibera che rinomina lo scalo di Salerno-Pontecagnano in “Aeroporto Internazionale Costa d’Amalfi e del Cilento”.

“È il frutto di un lavoro lungo e determinato – prosegue Molinaro – portato avanti da figure come il compianto senatore Franco Castiello, che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a questa battaglia, insieme alla senatrice Felicia Gaudiano e al consigliere regionale Michele Cammarano. Grazie al loro impegno sono stati sbloccati fondi fondamentali per completare l’opera e oggi possiamo parlare di una struttura pronta a servire non solo la Costiera, ma anche il cuore del Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni.”

Determinante in questa fase finale anche l’intervento del senatore Antonio Iannone, grazie al quale è stato possibile aggiungere ufficialmente la denominazione “Cilento” al nome originario dell’aeroporto, riconoscendo così il valore strategico e identitario di un territorio troppo a lungo trascurato.

La richiesta

“Abbiamo ottenuto il nome, adesso dobbiamo ottenere le connessioni. Non possiamo accontentarci di un’intitolazione senza infrastrutture reali. Al momento i collegamenti sono pochi e frammentari, affidati ad alcune linee su gomma che non bastano a garantire accessibilità né ai turisti né ai cittadini del nostro entroterra. Servono collegamenti diretti e funzionali tra l’aeroporto e i centri strategici del Cilento e del Vallo di Diano, come Vallo della Lucania e Polla. Serve una rete di trasporti pubblici che includa più fermate nei piccoli comuni lungo i percorsi, per permettere una copertura capillare e una mobilità davvero inclusiva”. A dirlo è il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle di Vallo della Lucania.

“Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale – sottolineano – ma l’assenza di collegamenti rapidi e accessibili continua a penalizzare la nostra capacità di attrazione. Se vogliamo che l’aeroporto diventi davvero il motore dello sviluppo turistico, economico e sociale del nostro territorio, dobbiamo investire subito in infrastrutture e servizi. Adesso dobbiamo pretendere risposte, non più rinvii. Questa è la nostra occasione per far decollare davvero il Cilento” – concludono dal Movimento 5 Stelle.