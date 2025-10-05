Nuovo incidente sulla Cilentana: Mercedes finisce contro il guardrail, un ferito

È successo nel tardo pomeriggio, Mercedes contro le barriere

A cura di Chiara Esposito

Ancora un incidente lungo la Cilentana. Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo la galleria di Pattano in direzione sud, un’autovettura, una Mercedes Classe E, è finita contro il guardrail per cause ancora in corso di accertamento.

Soccorsi e trasferimento in ospedale

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, gli agenti della Polizia e i sanitari del 118. Il conducente, un uomo, è stato soccorso e trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso.

Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il sinistro si verifica a poche ore di distanza da quello mortale avvenuto nella notte sulla stessa arteria, in cui ha perso la vita Luigi Santi, 56 anni.

Un nuovo episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza della Cilentana, teatro di numerosi incidenti.

