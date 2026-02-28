Attualità

Nuove tariffe per gli impianti sportivi ad Agropoli: agevolazioni per i club locali e novità per gli eventi

Il Comune di Agropoli aggiorna le tariffe degli impianti sportivi: agevolazioni per le associazioni locali, gestione post-incendio del Di Concilio e nuovi costi per eventi.

Stadio Guariglia Agropoli

La Giunta Comunale di Agropoli ha varato l’aggiornamento del piano tariffario per l’utilizzo delle strutture sportive cittadine. L’esecutivo guidato dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha ridefinito i costi di accesso ai campi e ai palazzetti, introducendo specifiche tutele per le realtà associative del territorio e nuove regolamentazioni per le attività extrasportive.

Sostegno alle associazioni locali e agevolazioni tariffarie

L’amministrazione ha inteso confermare una politica di forte sostegno verso le società sportive di Agropoli. Per gli anni sportivi 2025-2026 e 2026-2027, le associazioni che garantiscono un uso annuale delle strutture per gli allenamenti beneficeranno del patrocinio gratuito per tutte le partite in casa. Questo provvedimento esenta i club dal versamento della tariffa gara e concede una riduzione del 50% sulle tasse di affissione, a condizione che venga riportato il logo del Comune.

Il provvedimento nasce dalla volontà di promuovere la “pratica sportiva e in particolare di quella di base e amatoriale quale elemento indispensabile nella crescita civile e sociale dei cittadini”.

Agropoli, un ponte tra Italia e Germania: il Liceo “Gatto” e il Windthorst Gymnasium alla scoperta di Trentova

Focus sugli impianti: dallo Stadio Guariglia al Pala Green

Il nuovo prospetto definisce costi differenziati in base alla categoria della società e all’uso dell’illuminazione. Allo Stadio “R. Guariglia”, per i campionati non professionistici, le società di Agropoli pagheranno 300,00 euro per l’uso diurno (500,00 con illuminazione), mentre per i club non locali la tariffa sale a 500,00 euro (800,00 con illuminazione). Sensibilmente più alti i costi per i campionati professionistici, che possono raggiungere i 4.000,00 euro per i club esterni in notturna.

Per il Palazzetto dello Sport “A. Di Concilio”, il costo orario degli allenamenti per le società locali partecipanti a campionati federali è fissato a 12,00 euro. Tariffe simili sono previste per il Pala Green (10,00 euro/ora) e l‘impianto “Peppino Impastato” (8,00 euro/ora). In tutti gli impianti, le partite con ingresso a pagamento subiranno una maggiorazione del 20% sulle tariffe base.

Solidarietà per l’emergenza incendio e attività extrasportive

Un capitolo specifico della delibera riguarda la gestione delle emergenze. A seguito dell‘incendio che ha colpito il Palazzetto “A. Di Concilio”, le associazioni temporaneamente trasferite presso il Pala Cilento di Torchiara dovranno corrispondere solo una “quota proporzionata alle spese di utenza, determinata in base alle effettive ore di utilizzo”. È stato inoltre disposto l’esonero dal pagamento di somme ulteriori o il rimborso di quanto già versato per la struttura inagibile.

Infine, la Giunta ha introdotto un range tariffario per eventi extrasportivi o misti, che oscilla tra 500,00 e 3.000,00 euro al giorno. In questi casi, l’esecutivo si riserva di stabilire un corrispettivo specifico “ad hoc” o di concedere il patrocinio totale o parziale in base alla rilevanza e alla “strategicità dell’evento per il territorio”.

