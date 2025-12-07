Agropoli, paura al Palazzetto dello Sport “Di Concilio”: vasto incendio divampa sulla copertura

Attimi di grande apprensione questa mattina ad Agropoli, dove un incendio di notevoli proporzioni ha interessato il Palazzetto dello Sport “Andrea Di Concilio”. Il rogo è divampato improvvisamente sulla copertura della struttura, cogliendo di sorpresa i presenti mentre all’interno erano regolarmente in corso alcune attività sportive.

La dinamica e la fuga

L’allarme è scattato rapidamente quando le fiamme, partite dalla parte superiore dell’edificio, hanno iniziato a propagarsi con velocità. La situazione è apparsa subito critica: alcuni pezzi della copertura in legno, ormai avvolti dal fuoco, hanno iniziato a cedere, precipitando direttamente sul parquet del campo di gioco.

In una prima fase concitata, alcuni volontari presenti nella struttura hanno tentato coraggiosamente di intervenire. Hanno cercato di spegnere i frammenti incandescenti che cadevano al suolo, nel tentativo disperato di preservare la pavimentazione di gioco da danni irreparabili. Tuttavia, la rapidità con cui il fuoco stava aggredendo il tetto in legno ha costretto tutti a desistere e ad abbandonare l’area per mettersi in sicurezza.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Agropoli, Vallo della Lucania, Eboli e Salerno. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse: i caschi rossi hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sul rogo e circoscrivere le fiamme, impedendo che l’intera struttura venisse compromessa. Necessario anche l’intervento di un’autoscala.

Presenti sul luogo dell’incidente anche la Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area circostante il palazzetto, evitando che curiosi o passanti potessero avvicinarsi troppo alla zona di pericolo.

Le ipotesi sulle cause

Una volta domate le fiamme, sono iniziati i primi accertamenti per comprendere l’origine del disastro. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata è che a innescare l’incendio sia stato il malfunzionamento di un pannello solare installato sulla copertura. Ingenti i danni.