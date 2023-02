Nuove opportunità lavorative: Confesercenti Vallo di Diano accanto ai giovani con l’aiuto di tirocini formativi

Confesercenti Vallo di Diano accanto ai giovani per nuove opportunità lavorative.

Ecco le finalità dei tirocini

I tirocini hanno l’obiettivo di agevolare le scelte professionali e di aumentare le possibilità occupazionali, una volta conseguito un diploma o una laurea, velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso la formazione sul campo.

Se invece si è persa la propria occupazione o si fatica ad entrare nel mondo del lavoro il tirocinio agevola a trovare un nuovo impiego ed infine è un modo per fare maturare i requisiti richiesti dalla nuova riforma del lavoro del Governo.

I vantaggi

Ci sono vantaggi sia per le imprese che per i tirocinanti. Per le imprese: la possibilità di formare sul lavoro la persona senza alcun onere previdenziale o fiscale e senza alcun vincolo del contratto di lavoro post tirocinio. Per i tirocinanti: la possibilità di fare un’esperienza formativa e lavorativa retribuita e a valenza curriculare.

Le info utili

Confesercenti Vallo di Diano offre assistenza e consulenza per lo studio di fattibilità di attivazione di un tirocinio, per la verifica documentale, la richiesta di convenzione regionale, la predisposizione del Progetto Formativo e di altri documenti e per il monitoraggio e tutoraggio del tirocini.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.