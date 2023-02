Sostegno e agevolazioni alle imprese campane, Confesercenti Vallo di Diano: avviso pubblico per efficientamento energetico

Possono accedere alle agevolazioni previste dal Bando le Grandi Imprese (GI) e le Piccole e Medie Imprese (PMI), con sede in Campania.

La dotazione finanziaria dell’Avviso ammonta complessivamente a 50.000.000 di euro. Gli interventi finanziabili devono afferire ad una delle seguenti Linee di intervento: Linea A: Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle imprese; Linea B: Impianti di per la produzione di energia proveniente da FER delle imprese.

Gli interventi: i dettagli

Gli aiuti sono concessi alle imprese nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima della spesa ammissibile pari alle percentuali indicate:

Piccola impresa A. Interventi di efficienza energetica delle imprese 65% e B. Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese 80%

Media impresa A. Interventi di efficienza energetica delle imprese 55% B. Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese 70%

Le agevolazioni

Grande impresa A. Interventi di efficienza energetica delle imprese 45% B. Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese 60% Gli investimenti devono prevedere un programma di spesa ammissibile di importo non inferiore a 150.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro. • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione, non superiore a 18 mesi.

Ecco come presentare domanda

Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla piattaforma dal 13 febbraio al 13 aprile 2023. Noi come Sportello Confesercenti Vallo di Diano offriamo assistenza e supposto per lo studio di fattibilità, predisposizione del progetto, iter amministrativo, monitoraggio e rendicontazione.

Oltre alla sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, lo sportello è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.