Nuova pavimentazione sulla Tangenziale di Salerno: al via il piano Anas da 1,4 milioni di euro

La Tangenziale di Salerno si rifà il look. Anas ha dato ufficialmente il via a un importante programma di manutenzione straordinaria lungo la SS18, finalizzato al completo rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale. L’operazione, che interessa tratti saltuari compresi tra il km 54,590, in località Fratte, e il km 66,800 nel territorio di Pontecagnano, prevede un investimento complessivo di circa 1,4 milioni di euro.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia volta a innalzare i livelli di sicurezza stradale e a migliorare sensibilmente il comfort di guida lungo uno degli assi viari più sollecitati e strategici per la mobilità dell’intera provincia salernitana.

Il cronoprogramma dei lavori e le modifiche alla viabilità

Dopo l’avvio odierno delle attività, scattato alle ore 7:00, il calendario dei lavori subirà una variazione strategica per tutelare gli automobilisti. A partire da mercoledì 25 febbraio, infatti, le operazioni in orario diurno inizieranno alle ore 9:30, una scelta finalizzata a salvaguardare i principali flussi di traffico pendolare della prima mattinata.

Le lavorazioni, che prevedono restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni (nord e sud) in base all’avanzamento dei cantieri, si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 18:00, dal lunedì al venerdì. Salvo imprevisti legati alle condizioni meteo, che al momento si preannunciano favorevoli, la conclusione del piano è fissata per venerdì 6 marzo.

Chiusure notturne e innesto con l’Autostrada A2

Per consentire interventi strutturali di particolare complessità, Anas ha disposto la chiusura notturna al traffico di un segmento nevralgico dell’arteria. Nello specifico, tra le ore 22:00 e le 6:00 delle notti comprese tra il 24 e il 25 febbraio e tra il 25 e il 26 febbraio, resterà interdetto al transito il tratto tra il km 66,240 e il km 66,700.

Si tratta della parte terminale della Tangenziale a Pontecagnano, nel punto di collegamento bidirezionale con l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”. Tali limitazioni sono state programmate in orario notturno proprio per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione stradale.

Cantieri attivi e cooperazione con il Consorzio ASI

Oltre ai lavori di pavimentazione gestiti direttamente da Anas, la mobilità sulla SS18 risente di ulteriori attività già in corso. Tra gli svincoli della Zona Industriale e della SP 417 Aversana/Aeroporto (km 64,400) sono infatti attivi interventi curati dal Consorzio ASI, che comportano attualmente uno scambio di carreggiata.

L’invito rivolto all’utenza è quello di prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle possibili variazioni temporanee della viabilità, necessarie per restituire al territorio un’infrastruttura moderna e sicura.