Nuova geografia scolastica: comunità divisa sulle scelte nel salernitano

Il nuovo piano di dimensionamento scolastico è stato approvato. Per la Campania sono complessivamente ventitré accorpamenti che agiscono esclusivamente sul piano della gestione amministrativa e delle autonomie dirigenziali, senza comportare la chiusura di edifici scolastici o sedi didattiche. L’obiettivo centrale è rendere il sistema sostenibile nel medio periodo, mantenendo però inalterata la presenza capillare delle scuole sui territori.

La novità di maggiore rilievo riguarda il Capoluogo

Dopo le mobilitazioni di famiglie e residenti dei quartieri Mercatello e Mariconda contro la frammentazione degli indirizzi, è stato approvato l’accorpamento con l’Istituto Nautico Giovanni XXIII. Questa fusione dà vita a un nuovo polo formativo dedicato alle attività marittime e turistiche, salvaguardando l’autonomia e l’offerta didattica.

Soddisfazione a Campagna. Critico, invece, il sindaco di Eboli

A sud di Salerno, invece, disposta l’unificazione tra il primo circolo e l’Istituto Ripa. Una decisione che non accontenta il sindaco Mario Conte e tanti cittadino. Da palazzo di città, infatti chiedevano di mantenere lo status quo: «La decisione di accorpare le scuole Ripa e Giudice è stata assunta autonomamente dall’ufficio scolastico regionale con il parere contrartio di tutti.

Scongiurato anche l’accorpamento degli istituti albrunini con quello di Castel San Lorenzo richiesto invece dal sindaco Giuseppe Scorza ma definito da Serre «un atto di pirateria istituzionale». Per ora, comunque, tutto resta com’è. Esulta anche Campagna dove si ipotizzava l’accorpamento tra il Comprensivo del Capoluogo e il Palatucci.

La decisione della Regione

Una ipotesi “ritenuta penalizzante e non conforme alle peculiarità territoriali, demografiche e logistiche del nostro Comune montano”, fanno sapere da palazzo di città. E aggiungono: “La decisione della Regione rappresenta un riconoscimento del diritto di Campagna a mantenere le proprie autonomie scolastiche, a tutela della qualità dell’offerta formativa, dell’organizzazione dei plessi, delle famiglie e degli studenti”.