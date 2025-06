“Non fare l’indifferente”: Agropoli si prende cura dell’ambiente, dati incoraggianti dopo il lancio della campagna

Agropoli è una città vivace, accogliente, meta turistica d’eccellenza e Bandiera Blu da anni. Ma essere un modello di sostenibilità richiede cura quotidiana, attenzione e partecipazione attiva da parte di tutti. Per questo nasce “Non fare l’indifferente!”, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Agropoli e dalla Sarim, gestore del servizio di igiene urbana. Un’iniziativa che vuole accompagnare la comunità – residenti, turisti, attività commerciali, scuole –verso una gestione più consapevole e virtuosa dei rifiuti, valorizzando e rafforzando il sistema di raccolta differenziata già in essere.

Un sistema completo per una città più pulita

La raccolta differenziata ad Agropoli si basa su un sistema porta a porta organizzato per frazioni, con un calendario settimanale che indica con precisione giorni e orari di conferimento. A questo si aggiunge la moderna isola ecologica comunale, a disposizione di cittadini e utenze commerciali per conferire in modo corretto tutti quei materiali che non possono essere gestiti con il normale ritiro domiciliare. Proprio l’utilizzo dell’isola ecologica sarà uno degli aspetti centrali della campagna, con l’obiettivo di promuoverne la conoscenza, l’accessibilità e il corretto impiego da parte di tutte le utenze. Perché una città più pulita si costruisce anche con la disponibilità di spazi funzionali e attrezzati per la raccolta.

Informare, accompagnare, coinvolgere

La campagna “Non fare l’indifferente!” prevede una serie di azioni diffuse e coordinate che si spalmeranno su tutto il periodo estivo, pensate per rendere la comunicazione chiara, accessibile e coinvolgente. Alcune già partite, altre in partenza, saranno tutte iniziative volte a sensibilizzare e accompagnare la popolazione alla corretta gestione dei rifiuti per il benessere collettivo.

I primi segnali sono incoraggianti

Già tra marzo e aprile 2025, grazie alle azioni intraprese, si sono registrati risultati positivi: 33 tonnellate in meno di indifferenziato e un netto aumento di materiali riciclabili, tra cui +21 tonnellate di imballaggi misti e +10 tonnellate di vetro. Segnali incoraggianti che confermano l’efficacia di un approccio basato su informazione e accompagnamento.

Un impegno condiviso

«Agropoli è casa nostra – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – e solo se tutti ce ne prendiamo cura potremo continuare a migliorarla. Differenziare bene significa abbattere i costi di smaltimento, tutelare l’ambiente e garantire più servizi per tutti. Siamo pronti ad aiutare chi ha difficoltà, ma chiediamo a ognuno un piccolo sforzo quotidiano per fare la propria parte». «Essere un Comune Plastic Free e Bandiera Blu – aggiunge il vicesindaco e assessore all’Ambiente Rosa Lampasona – è un riconoscimento importante, ma anche una responsabilità. Con questa campagna vogliamo rendere ancora più semplice e accessibile il sistema di raccolta, perché una città pulita e sostenibile è il miglior biglietto da visita per chi la vive ogni giorno e per chi viene a visitarla».

Tutte le informazioni a portata di clic

Per approfondimenti, materiali utili e aggiornamenti in tempo reale:

www.comune.agropoli.sa.it

www.sarim.it