Agropoli: ecco la nuova campagna di comunicazione ambientale “Non fare l’indifferente” | VIDEO

È stata presentata questa mattina, nell’aula consiliare del comune di Agropoli, la nuova campagna di sensibilizzazione ambientale promossa dall’Amministrazione Comunale – Assessorato all’Ambiente – in collaborazione con Sarim, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Per la campagna è stato scelto un titolo ad impatto: “Non fare l’indifferente!”, un invito esplicito ai cittadini a partecipare attivamente alla tutela del decoro urbano e alla corretta gestione dei rifiuti.

Presenti alla conferenza stampa, il sindaco Roberto Mutalipassi, l’assessore delegato all’ambiente e vicesindaco, Rosa Lampasona e Loredana Bardascino del consiglio di amministrazione Sarim.

Le finalità

L’obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini al senso civico dei cittadini, promuovendo il rispetto del calendario di raccolta e l’importanza della differenziazione dei materiali. Un gesto semplice per rendere Agropoli una città più pulita, accogliente e sostenibile, soprattutto in vista della stagione turistica.

Le dichiarazioni

“In città – ha dichiarato il Sindaco – sono presenti diverse isole ecologiche, come quella nella zona Mattine, oltre a mini isole al porto e nel centro storico. È fondamentale abituarsi a rispettare le regole del conferimento, non solo per il bene dell’ambiente, ma anche per l’immagine del nostro paese.”

Il primo cittadino ha anche annunciato un rafforzamento dei controlli per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e migliorare la qualità del servizio e una serie di contest che presto saranno presentati, un segnale forte per responsabilizzare tutti.

L’Assessore delegato all’Ambiente, Rosa Lampasona, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra amministrazione, cittadini e Sarim: “Siamo qui per sensibilizzare tutti al corretto conferimento dei rifiuti. In passato si è spesso detto, erroneamente, che Sarim non raccoglieva i rifiuti. Ma la verità è che i materiali vanno conferiti nei giorni e negli orari giusti. Se si sbaglia, il rifiuto non viene raccolto. Serve rispetto per il calendario, e soprattutto per la città, inutile puntare il dito verso l’amministrazione”

Al centro della campagna c’è anche un’immagine forte e simbolica – continua l’assessore Lampasona – quella di un bambino con un sacco d’immondizia alle spalle, a rappresentare il futuro che rischiamo di compromettere. Un monito che ci ricorda quanto sia urgente agire per salvaguardare l’ambiente.” La campagna, che avrà una durata di sei mesi, punta non solo a informare, ma a formare una coscienza civica più solida. Un messaggio chiaro anche per chi, durante l’estate, arriverà ad Agropoli come turista, i residenti devono essere d’esempio, mostrando che una città pulita e sostenbile.

“Un primo assaggio di inversione di rotta si è notato nel periodo marzo –aprile 2025. L’analisi comparativa dei quantitativi di rifiuti raccolti nei periodi di riferimento evidenzia tendenze significative sull’efficacia delle iniziative intraprese. In particolare, si registra una diminuzione di circa 33 tonnellate nella frazione di rifiuto indifferenziato. Parallelamente, si osserva un incremento notevole delle frazioni valorizzabili, con un aumento di 21 tonnellate per gli imballaggi misti e di 10 tonnellate per gli imballaggi in vetro.

Questi risultati si traducono in un conseguente miglioramento della percentuale di Raccolta Differenziata (%RD) sul territorio comunale. A nostro avviso, i dati disponibili, pur parziali, confermano l’efficacia della strategia che stiamo portando avanti. La diminuzione dell’indifferenziato e il contestuale aumento delle frazioni riciclabili indicano una tendenza positiva e un crescente impegno della comunità verso una gestione dei rifiuti più sostenibile”, così Loredana Bardascino, consiglio di amministrazione Sarim.

“Non fare l’indifferente”. Il futuro di Agropoli merita la tua attenzione!