Noi Moderati: da Contursi il via alla campagna elettorale per le regionali

Territorio e squadra: sono queste le due parole chiave che caratterizzeranno la lunga campagna elettorale di Noi Moderati in occasione delle prossime elezioni regionali, appuntamento per cui ancora manca una data certa ma destinate a svolgersi – a dispetto dei tentativi dell’attuale governatore – entro la fine dell’anno. La definizione delle linee d’azione della formazione centrista è arrivata in occasione dell’inaugurazione del Coordinamento territoriale della Valle del Sele, appuntamento che domenica ha visto ritrovarsi in quel di Contursi i vertici regionali e provinciali del partito di Maurizio Lupi, unitamente all’onorevole Pino Bicchielli in rappresentanza della delegazione parlamentare.

Le dichiarazioni

La lunga corsa di Noi Moderati verso Palazzo Santa Lucia parte in provincia di Salerno da Contursi, per certi versi con una scelta controcorrente come quella di inaugurare una sede territoriale. Lo ha sottolineato Alfonso Forlenza, responsabile territoriale del partito e candidato alle prossime regionali: «Siamo convinti – ha detto – che anche nell’era della multimedialità, dell’intelligenza artificiale, nulla possa sostituire il confronto diretto, il contatto con il territorio, l’ascolto delle sue esigenze e delle sue aspirazioni. È questo il modo con cui Noi Moderati ha scelto di fare politica e la Campania, il nostro comprensorio non fanno certamente eccezione». Essere presenti sul territorio è l’unico modo, sottolinea Forlenza, per restare in contatto «con la realtà viva del Paese, fattore tanto più necessario nel nostro Mezzogiorno, nella nostra Campania. La realtà delle nostre regioni meridionali, in particolare delle aree interne, è segnata da numerose criticità che non possono essere mascherate da qualche pur importante risultato positivo. In particolare per la Valle del Sele è necessario salvaguardare il territorio da decisioni calate dall’alato che possono avere un impatto negativo sul comprensorio».

Il focus

Sulla stessa lunghezza d’onda gli interventi della responsabile organizzativa del partito Sonia Senatore e del coordinatore provinciale Luigi Cerruti, attento a mettere in luce l’estrema varietà geografica e socio-economica della provincia di Salerno, territorio complesso dai molti volti.

Al segretario regionale di Noi Moderati, on. Gigi Casciello, il compito di tirare la stoccata all’attuale inquilino di Palazzo Santa Lucia, il governatore Vincenzo De Luca. «Il periodo di governo deluchiano – incalza Casciello – è ormai finito, a dispetto dei tentativi del governatore di strappare qualche settimana in più a Napoli per effettuare ancora qualche nomina. E che quel periodo sia ormai alle spalle deve testimoniarlo con forza proprio la provincia di Salerno, che in questo trentennio è stata come oscurata da una cappa. In questa partita Noi Moderati giocherà un ruolo di primo piano».

Un protagonismo, come ha tenuto a sottolineare Bicchielli, frutto anche di “un attento lavoro di costruzione di una squadra di dirigenti e di selezione dei candidati, come dimostra la candidatura di Alfonso Forlenza, noto ed apprezzato per la sua esperienza e competenza”.