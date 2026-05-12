“Noi Amiamo la Scuola” 2025: premi tra tecnologia e didattica per le scuole salernitane

L’edizione 2025 del progetto “Noi Amiamo la Scuola” giunge a conclusione, confermando l’impatto positivo della sinergia tra grande distribuzione e mondo dell’istruzione. L’iniziativa, promossa dal Gruppo VéGé e sostenuta attivamente sul territorio dalle insegne Eté Supermercati (nelle declinazioni Grand’ Eté, Eté Prime e Eté Smarty), Xsempre e Superdis, ha mobilitato risorse significative per sostenere le necessità didattiche degli istituti locali.

Il bilancio finale dell’iniziativa ha fatto registrare un montepremi complessivo di 47.300 euro. Questa somma è stata interamente convertita in buoni digitali, distribuiti a circa 70 istituti scolastici della Campania. Le risorse saranno impiegate per l’acquisto di dotazioni tecnologiche all’avanguardia e materiale didattico necessario a potenziare l’offerta formativa.

I riconoscimenti d’eccellenza: i tre istituti sul podio

Una parte rilevante del montepremi, per un valore di 9.000 euro, è stata destinata ai tre istituti che si sono distinti ai vertici della classifica di riferimento. A ciascuna di queste scuole è stato assegnato un buono del valore di 3.000 euro.

La consegna dei premi ha visto il coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle insegne, i quali hanno visitato personalmente le sedi scolastiche per la consegna degli assegni simbolici. Le scuole vincitrici sono state:

La Scuola Primaria Velina di Castelnuovo Cilento, legata all’insegna Xsempre;

di Castelnuovo Cilento, legata all’insegna Xsempre; L’ Istituto Giovanni XXIII di Montoro Inferiore, sostenuto dall’insegna Eté;

di Montoro Inferiore, sostenuto dall’insegna Eté; La Scuola Primaria Aldo Moro di Vallo della Lucania, abbinata all’insegna Superdis.

Per le altre scuole inserite in graduatoria, i fondi sono stati ripartiti attraverso l’erogazione di buoni digitali dal valore variabile tra i 500 e i 700 euro, garantendo una copertura capillare su tutto il territorio campano.

Investimenti in tecnologia e strumenti didattici

Il supporto economico derivante dal progetto risponde a esigenze concrete manifestate dalle direzioni scolastiche, spesso impegnate nel reperimento di fondi extra-budget per l’ammodernamento delle strutture. Gli istituti premiati hanno già delineato le priorità di spesa: i buoni saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature tecnologiche e materiali scolastici indispensabili.

L’obiettivo primario di questi investimenti è facilitare un tipo di apprendimento interattivo, coinvolgente e stimolante, capace di supportare efficacemente le attività quotidiane in aula e di rispondere alle sfide educative contemporanee.

Il legame tra spesa quotidiana e territorio

La partecipazione delle insegne Eté, Xsempre e Superdis all’iniziativa “Noi Amiamo la Scuola” sottolinea la volontà di mantenere un radicamento profondo nelle comunità locali. Attraverso questo progetto, la spesa effettuata quotidianamente dalle famiglie si trasforma in un sostegno tangibile per l’educazione e per le nuove generazioni.

Sostenere gli istituti del territorio non rappresenta solo una donazione, ma un vero e proprio investimento nel futuro della comunità, garantendo agli studenti strumenti adeguati per il proprio percorso di crescita scolastica e professionale.