Nicola Mele dell’Alberghiero Sacco vince il Premio Eleganza al GP Bartender

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero “A. Sacco” di Sant’Arsenio continuano a collezionare successi in contesti di alto profilo nazionale. L’ultima conferma dell’eccellenza salernitana è arrivata dalla finalissima del concorso “GP Next Generation Bartender”, svoltasi presso l’IPSEOA “Rossini” di Napoli.

Il successo dietro il bancone

La competizione ha rappresentato un’esperienza formativa intensa, dove i giovani allievi hanno avuto l’opportunità di sfidarsi in un contesto professionale, mettendo in luce:

Competenze tecniche di alto livello;

di alto livello; Creatività nella miscelazione;

nella miscelazione; Professionalità e passione per la mixology.

Nicola Mele: un esempio di stile

A distinguersi in modo particolare è stato Nicola Mele, studente della classe 4C Sala e Vendita, a cui è stato conferito il prestigioso Premio Eleganza. Il riconoscimento non ha valutato solo la qualità tecnica del cocktail presentato, ma ha premiato lo stile, la cura dei dettagli e la padronanza della scena: doti imprescindibili per i bartender del futuro.

Il plauso dell’Istituto

Grande entusiasmo è stato espresso dal professor Pasquale Masullo (Sala e Vendita), che ha guidato gli studenti in questo percorso di crescita professionale. Alle sue parole si sono unite quelle della Dirigente Scolastica, Antonietta Cembalo, che ha definito il traguardo come un simbolo della qualità e della serietà dell’offerta formativa dell’Istituto “Sacco”.