Attualità

Nicola Mele dell’Alberghiero Sacco vince il Premio Eleganza al GP Bartender

Successo per l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio al GP Next Generation Bartender di Napoli. Nicola Mele conquista il Premio Eleganza nella mixology

Erminio Cioffi
Nicola Mele

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero “A. Sacco” di Sant’Arsenio continuano a collezionare successi in contesti di alto profilo nazionale. L’ultima conferma dell’eccellenza salernitana è arrivata dalla finalissima del concorso “GP Next Generation Bartender”, svoltasi presso l’IPSEOA “Rossini” di Napoli.

Il successo dietro il bancone

La competizione ha rappresentato un’esperienza formativa intensa, dove i giovani allievi hanno avuto l’opportunità di sfidarsi in un contesto professionale, mettendo in luce:

  • Competenze tecniche di alto livello;
  • Creatività nella miscelazione;
  • Professionalità e passione per la mixology.

Nicola Mele: un esempio di stile

A distinguersi in modo particolare è stato Nicola Mele, studente della classe 4C Sala e Vendita, a cui è stato conferito il prestigioso Premio Eleganza. Il riconoscimento non ha valutato solo la qualità tecnica del cocktail presentato, ma ha premiato lo stile, la cura dei dettagli e la padronanza della scena: doti imprescindibili per i bartender del futuro.

Il plauso dell’Istituto

Grande entusiasmo è stato espresso dal professor Pasquale Masullo (Sala e Vendita), che ha guidato gli studenti in questo percorso di crescita professionale. Alle sue parole si sono unite quelle della Dirigente Scolastica, Antonietta Cembalo, che ha definito il traguardo come un simbolo della qualità e della serietà dell’offerta formativa dell’Istituto “Sacco”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.