Nel Cilento weekend di prevenzione e di solidarietà, ecco le iniziative

Nel prossimo week-end, sono previste iniziative dedicate alla prevenzione, alla salute, ma anche alla solidarietà. Nel Cilento interno, a Stio, farà tappa il programma di screening dell’ASL Salerno “Abbraccia la prevenzione”, a Salento invece è stata organizzata una giornata di donazione del sangue.

Screening gratuito a Stio

Il 21 giugno a Stio Cilento sarà possibile partecipare al programma di screening gratuito dell’ASL Salerno. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Piazza Vittorio Veneto a Stio.

Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’U.O.C. Servizio Igiene Pubblica, invitano tutti i cittadini a partecipare agli screening oncologici offerti gratuitamente: screening della mammella, dai 50 ai 69 anni, screening del collo dell’utero, dai 25 ai 64 anni, screening del colon retto, dai 50 ai 69 anni, ed esecuzione epatite c, dal 1969 al 1989. Per informazioni è possibile contattare: a.danna@aslsalerno.it, at.calabrese@aslsalerno.it, oppure 3334905855 /3384942152.

A Salento una giornata di donazione del sangue

A Salento invece, la Protezione Civile con il patrocinio del Comune di Salento ed in collaborazione con il Forum dei Giovani, ha organizzato una giornata dedicata alla solidarietà; domenica 22 giugno a partire dalle ore 8.00, in Piazza Rosario Rizzo, è prevista una giornata straordinaria di donazione del sangue.

Per donare il sangue bisogna avere un’età compresa tra 18 e 65 anni, peso superiore a 50 kg, stato di salute buono, non essere a digiuno: fare una colazione leggera (NO latte o derivati), non aver assunto farmaci importanti nei giorni precedenti, non avere abitudini di vita considerata a rischio, portare con sé un documento d’identità valido. “Ricorda: donare il sangue è sicuro, gratuito e fa bene anche a te! Vi aspettiamo numerosi per fare insieme la differenza”, l’invito a donare del Forum dei Giovani di Salento.