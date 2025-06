Gara di solidarietà per la piccola “Maria”, a Salento un evento benefico

È partita una gara solidarietà per la piccola “Maria”, una bambina che necessita di un delicato intervento chirurgico; diverse le iniziative sul territorio per aiutare la famiglia con le spese dell’intervento.

A Salento una serata di beneficenza

Per questo scopo, il Forum dei Giovani di Salento, in collaborazione con il Comune e l’Enjoy Cafè, ha organizzato una pizza di comunità solidale. L’iniziativa è in programma domenica 8 giugno dalle ore 19.00 in Via San Giovanni, prevista anche animazione per i più piccoli.

L’incasso della serata sarà interamente devoluto in beneficenza per permettere alla piccola “Maria” di essere sottoposta ad un delicato intervento.

Come donare

È possibile contribuire anche tramite donazioni. Per chi volesse partecipare alla donazione per l’operazione della bimba di 8 anni, potrà farlo tramite l’Iban IT58R0338501601100000486539. Intestatario del conto BATTAGLIESE CARMEN, Causale:a sostegno della piccola “Maria”.