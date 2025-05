Cicerale, tra solidarietà e Dieta Mediterranea: ecco l’iniziativa della “Vacanza del Sorriso”

A Corbella, suggestiva frazione del comune di Cicerale, si è tenuta una speciale edizione della “Vacanza del Sorriso”, un’iniziativa dedicata a bambini e famiglie provenienti da contesti fragili, che ogni anno regala giorni di spensieratezza, inclusione e benessere.

Focus su Dieta Mediterranea

Quest’anno, protagonista indiscussa è stata la Dieta Mediterranea, promossa con passione e competenza da Giovanna Voria, cuoca contadina e riconosciuta ambasciatrice di questo patrimonio immateriale dell’umanità. Quando il cibo sano incontra la solidarietà, nasce un’esperienza che nutre corpo e anima. Nel cuore dell’estate, tra sorrisi, giochi e abbracci sinceri, prende vita la “Vacanza del Sorriso”, un’iniziativa dedicata alle famiglie con bambini oncoematologici, che ogni anno offre momenti di leggerezza, condivisione e benessere. In questo contesto, la Dieta Mediterranea diventa protagonista, non solo come stile alimentare, ma come vero e proprio modello di vita.

Le finalità

Durante l’iniziativa, la Dieta Mediterranea viene valorizzata attraverso attività educative e pratiche: laboratori del gusto, percorsi di educazione alimentare, orti didattici e momenti conviviali in cui riscoprire il valore dei prodotti locali, stagionali e genuini. L’obiettivo è semplice ma potente: insegnare a mangiare bene per vivere meglio, riscoprendo il piacere della tavola come occasione di incontro e cura di sé.

Coinvolgendo nutrizionisti, agricoltori, cuochi, volontari e famiglie, la “Vacanza del Sorriso” diventa uno spazio dove la solidarietà incontra la sostenibilità e dove anche il cibo diventa strumento di inclusione. I bambini imparano divertendosi, i genitori riscoprono il valore della cucina tradizionale e l’intera comunità si unisce nel segno della salute e dell’amore per il territorio.

“La Dieta Mediterranea in Campo” non è solo una proposta alimentare, ma una dichiarazione d’intenti: educare alla salute partendo dal gusto, coltivare la felicità con i prodotti della terra e nutrire relazioni attraverso il cibo. Perché, in fondo, un sorriso nasce anche da un piatto preparato con cura e condiviso con amore.